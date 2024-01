Educação em Mafra terá novas turmas de pré-escola em período integral

O ano letivo de 2024 começa com uma ótima notícia para as famílias mafrenses que têm filhos estudando nas escolas da rede municipal de educação. Crianças de 4 e 5 anos – que teriam direito a estudarem em apenas meio período do dia – poderão contar com espaço privilegiado em duas escolas de Mafra, Beija-Flor e Anjo da Guarda, em período integral, com um currículo diferenciado, de educação inclusiva. “Os pais já podem ficar tranquilos, porque eles vão estar num local super seguro, onde vão estar aprendendo e sendo preparados para conviver com todas as diferenças do mundo da inclusão”, destacou a Secretária de Educação, Jamine E. Henning.

Os professores que vão trabalhar com as turmas de pré I e pré II integral já estão sendo preparados para atender a um currículo diferenciado, no qual as crianças terão contato com linguagens diversas, tecnologias, braile, libras e atividades de coral, dança, jogos educativos e teatro.

Currículo diferenciado

Nesta semana os professores estão recebendo capacitações no CEMMA, para poder melhor receber os alunos que estarão matriculados nas turmas integrais. “Eles estão sendo capacitados para um currículo diferenciado, para que desde pequenos, os alunos possam ter contato com muito conteúdo que vai agregar a inclusão e vai preparar as crianças para esse universo de diversidade que nós temos”, explicou.

No ano passado, a Educação de Mafra teve turmas experimentais em período integral, no CEM Beija Flor, com excelentes resultados e, em 2024, vai abrir novas turmas para o pré-escolar I e II, alunos de 4 e 5 anos, no Centro de Educação Infantil Municipal Anjo da Guarda.

O Prefeito Emerson Maas destacou que “Isso é inclusão de verdade” e que, a educação de Mafra inova e mostra sua preocupação em preparar as novas gerações, desde pequeninos ensinando a viver a inclusão”.