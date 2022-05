Educação no trânsito começa com os pequenos em Mafra

DETRAMM vem realizando neste mês de maio trabalho com escolas municipais sobre educação no trânsito com crianças. Na última sexta-feira, 13, alunos do 3º ano da EMEB Professor “Mário de Oliveira Goeldner” realizaram pedágio educativo

Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, utilizar e respeitar a faixa para pedestres, obedecer à sinalização, usar cinto de segurança, entre outras ações necessárias a boa convivência no trânsito entre pedestres e motoristas, são modelos de comportamento que as crianças da EMEB Professor “Mário de Oliveira Goeldner” puderam colocar em prática na última sexta-feira, 13.

Pela manhã e à tarde os alunos do 3º ano, acompanhados das professoras responsáveis por trabalhar o trânsito em sala de aula no mês de maio – Jeanine Martins Sokolski, Jaqueline Lara de França Marques, Larissa de Souza e da coordenadora Maria Edicleia Gelbcke Costa – e do diretor da escola Ricardo Bergamini, fizeram um pedágio educativo em frente à escola no qual davam aos motoristas um panfleto criado pelos próprios alunos, com mensagem sobre conscientização no trânsito. “O foco é a prevenção de acidentes. Realizamos várias atividades propostas no jornalizinho ‘O Bom Comportamento no Trânsito’. Os alunos foram bem receptivos, deram exemplos do que acontece no dia a dia, confeccionaram panfletos e agora vão colocar em prática o que aprenderam”, disseram as professoras.

DETRAMM na escola

João Alfredo Ferreira, autoridade municipal de trânsito, do departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM), explicou que está distribuindo em todas as escolas municipais o material para trabalhar o trânsito em sala de aula. “O objetivo é a conscientização das crianças em relação aos cuidados no trânsito, utilizando-se como meio a interdisciplinaridade na educação. Quando propomos mais segurança, principalmente na área escolar, buscamos que se evitem atropelamentos e colisões”, disse.

Antes da realização do pedágio, Ferreira e a assistente-chefe Email Pickicius, conversaram com alunos que mostraram o que aprenderam sobre o assunto.

Pedágio educativo

Com faixas, cartazes e panfletos, os alunos se dirigiam aos motoristas e entregavam um panfleto com a mensagem. As alunas Letícia L. Thomazi e Maria Helena A. Guerber, ambas com 8 anos, contaram o que aprenderam e participaram ativamente do pedágio. “É mais fácil criança sofrer acidente, porque é mais baixa que adulto e não presta atenção. O importante é a segurança no trânsito”, disseram, lembrando de algumas dicas: “o adulto deve segurar no punho da criança quando vai atravessar a rua; na faixa de pedestre o carro deve parar e respeitar o semáforo”.