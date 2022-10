Educação pública de Mafra destaca-se entre as melhores do país

No ranking do IDEB o CEMMA está entre as 10 melhores escolas do Estado de Santa Catarina

O CEMMA – Centro de Educação do Município de Mafra – conquistou a 5ª colocação no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2021 – Ensino Fundamental (Séries Finais) de Santa Catarina, figurando entre as 10 melhores do Estado, com uma pontuação de 6,7. O CEMMA aparece ainda no 25º lugar no país – Séries Iniciais – com nota do IDEB: 7,5 e tendo ainda a 21ª melhor nota do Brasil em Séries Finais (IDEB 6,7). A avaliação foi divulgada no dia 16 pelo Ministério da Educação, que leva em conta a taxa de aprovação e a nota do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Para o prefeito Emerson Maas, essas conquistas comprovam que os investimentos que estão sendo feitos na educação – uniformes, apostilas, equipamentos e laborátorios de informática, alimentação escolar, entre outras – revertem na qualidade do ensino na rede municipal. “Estamos trilhando um caminho que influenciará positivamente no futuro da educação do município”, declarou.

As provas do IDEB foram realizadas pela equipe do MEC, no final do ano de 2021, com os alunos dos 5°anos e 9° anos, nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa e as notas obtidas pelos alunos foram 7,5 (5° ano) e 6,7 (9° ano). Vale ressaltar que, mesmo após a pandemia, a escola conseguiu uma excelente média se destacando e hoje está no ranking do IDEB das 10 melhores escolas do Estado de Santa Catarina.

Mafra no Ranking do IDEB

– 1º Lugar geral no município de Mafra: Séries Iniciais e Séries Finais;

– 8ª melhor nota de Santa Catarina – 25ª melhor nota do Brasil: Séries Iniciais Nota do IDEB: 7,5;

– 5ª melhor nota de Santa Catarina – 21ª melhor nota do Brasil: Séries Finais Nota do IDEB 6,7.