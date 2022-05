EJA profissionalizante oferece 35 vagas para Mafra

Às vezes, uma simples decisão pode mudar toda uma carreira. Agarrar as oportunidades de crescimento profissional buscando qualificação e desenvolvimento faz toda a diferença no mercado de trabalho. Para Viviana Cristina Nery Carvalho Ramos, a ocasião surgiu em 2020, quando decidiu terminar o terceiro ano do ensino médio através do EJA Profissionalizante, um modelo de Educação de Jovens e Adultos do Sesi/Senai.

“Vi um cartaz na empresa e me inscrevi. Foi um ano de muitos desafios; terminei o curso dentro do hospital, cuidando da minha sogra. O fato de poder estudar a distância e de modo digital facilita muito. Foi uma vitória muito grande para mim e eu indico para quem perguntar: vale muito a pena”, garante Viviana.

Os cursos do EJA Profissionalizante incluem dupla certificação, ou seja, além do diploma de ensino fundamental ou médio, o estudante também recebe o certificado de qualificação profissional. A conclusão se dá em até 13 meses, com possibilidade de reconhecimento de saberes, que valida o que o aluno aprendeu durante a vida para acelerar a formação.

Para os cursos na modalidade EaD, 80% das aulas são a distância e apenas 20% presenciais, com salas virtuais e materiais digitais. Os cursos do EJA Profissionalizante são gratuitos para os trabalhadores da indústria e abertos à comunidade na modalidade pagante. Mais informações pelo telefone 3631-1759.

Matrículas abertas

Ṣo Bento do Sul Р35 vagas

Curso de qualificação: Torneiro Mecânico (presencial)

Início: 08 de junho, das 18h15 às 22h

Aulas: às quartas-feiras no Sesi e às sextas-feiras no Senai

Ṣo Bento do Sul Р35 vagas

Curso de qualificação: Assistente Administrativo (EaD)

Início: 09 de junho, das 18h15 às 22h

Aulas: às terças-feiras no Senai e às quintas-feiras no Sesi

Mafra – 35 vagas

Ensino Fundamental com Qualificação Profissional

Curso de qualificação: Operador de Computador (EaD)

Início: 06 de junho, das 18h15h às 22h

Aulas: às segundas-feiras no Sesi e às sextas-feiras no Senai