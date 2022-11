Eleeu Teixeira Correia foi o vencedor geral da 8º Corrida Noturna de Mafra

O mau tempo e as fortes chuvas não atrapalharam a 8ª Corrida Noturna “Professor João Martin Hau Neto”, realizada no último sábado, 26, com 160 corredores, com destaque para o projeto Pernas Solidárias, que contou com participantes de Mafra, Rio Negro e Curitiba. Um dos momentos marcantes foi a chegada dos vencedores Eleeu Teixeira Correia, 1º lugar masculino, Bruno Moro, 2º lugar e Edson Luiz Devoiaski, em terceiro lugar.

A primeira mulher atleta a cruzar a faixa de chegada foi Marise Fuchs Rodrigues de Bastos, seguida por Amanda Dombrovski de Freitas em segundo lugar e  Ingrid Stritzinger, em terceiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito Emerson Maas acionou a largada de todas as categorias e parabenizou os participantes pelo empenho em enfrentar as dificuldades do tempo com chuva para correr.

Premiação

Na prova os atletas percorreram 7 km pelas ruas centrais de Mafra. Na premiação os três primeiros colocados por categoria receberam troféus, além das medalhas entregues logo após a chegada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O diretor de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Carlos Roberto da Silva agradeceu a participação dos atletas, pais e assessorias esportivas, além dos apoiadores – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mafra, Prefeitura de Mafra, através do Prefeito Emerson Maas, Secretarias Municipais de Saúde e Desenvolvimento Urbano, por meio do Departamento de Trânsito, Supermercados Belém, com doação de frutas e água e 5º RCC

Classificação Categoria Masculino

Geral

1º – Eleeu Teixeira Correia

2º – Bruno Moro

3º – Edson Luiz Devoiaski

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

16 a 19 anos

1º – André Vitor Grober

2º – Alexsander Fernandes dos Santos

3º – Danilo Vinicius Zippel

20 a 29 anos

1º – Bruno Moro

2º – Isaque Soares

3º – Carlos Augusto da Silva Bernardes

30 a 39 anos

1º – Eleeu Teixeira Correia

2º – Edson Luiz Devoiaski

3º – Roberto Cardoso

40 a 49 anos

1º – Júlio Ênio Ribeiro Rocha

2º – Daniel Edmundo Conte

3º – Rogelson da Anunciação

50 a 59 anos

1º – Raliton Paulo Soares

2º – José Almir Damaso da Silveira

3º – Wilson Rubel

60 a 99 anos

1º – Atair de Almeida

2º – Alceu Leite Fernandes

3º – Amadeu Ramos Oliveira

Classificação Categoria Feminino

Geral

1º – Marise Fuchs Rodrigues de Bastos

2º – Amanda Dombrovski de Freitas

3º – Ingrid Stritzinger

16 a 19 anos

1º – Milena Moreira

2º – Gabrieli de Fátima Ruthes

3º – Manoela Godoy Aguiar

20 a 29 anos

1º – Amanda Dombrovski de Freitas

2º – Isabela Caroline Rocco

3º – Michelli Borba Alves

30 a 39 anos

1º – Marise Fuchs Rodrigues de Bastos

2º – Beatriz Munster Pfeffer

3º – Alenize Schelbauer

40 a 49 anos

1º – Ingrid Stritzinger

2º – Adriana Maria Rank de Brito

3º – Andrea Zimkowicz Reimão de Mello

50 a 59 anos

1º – Rosicleia Lourenço da Silva

2º – Roseli de Lourdes da Cruz Valenga

3º – Sol Solange Fátima Chassot Nemésio

60 a 99 anos

1º – Silvia Fuchs Pedro

2º – Marise Francisca Birolli

Mais informações disponíveis no site www.chiprun.com.br.