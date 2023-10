Eleições para escolha dos novos conselheiros tutelares acontecem no domingo, dia 1º de outubro

Compartilhar no Facebook

Se você se importa com o bem estar das crianças e adolescentes, participe das as eleições para o Conselho Tutelar em Mafra. Elas acontecem no próximo domingo, dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, na Escola de Educação Básica Barão de Antonina.

O seu voto ajudará a eleger os membros do Conselho Tutelar que serão responsáveis por zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e atuar em situações que envolvam violação desses direitos, tendo um papel fundamental na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Cada conselheiro eleito terá um mandato de quatro anos.

Todos os cidadãos que possuem título de eleitor e não têm pendências com a Justiça Eleitoral estão aptos a votar.

Conheça os candidatos (as) ao Conselho Tutelar acessando o link https://mafra.sc.gov.br/conheca-a-lista-final-de-candidatos-ao-conselho-tutelar-de-mafra/