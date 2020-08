Em 1928 Mafra recebeu a visita do governador Adolfo Konder

A foto acima mostra a cidade de Mafra-SC na década de 20, mais precisamente em 1928, quando a cidade recebeu a visita do então governador Adolfo Konder.

Natural de Itajaí-SC, Adolfo Konder foi advogado e jornalista. Na política exerceu as funções de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa, Governador de Santa Catarina, Deputado Federal e Senador representando os catarinenses. Também foi Secretário de Estado da Fazenda, Viação, Obras Públicas e Agricultura.

Exerceu o mandato de governador de Santa Catarina de 28 de setembro de 1926 a 28 de setembro de 1930. Em 1928 esteve em Mafra e ficou hospedado na residência do rionegrense Nicolau Bley Neto.

A fotomontagem abaixo mostra a década de 20 no local onde hoje é a Praça Hercílio Luz, no Centro de Mafra. A foto da direita mostra a vinda do Governador Adolfo Konder, em 1928. No centro da foto é possível observar o local onde atualmente é o Banco Bradesco (no sinaleiro).

Na década de 20 o governador Adolfo Konder amenizou as desavenças que havia entre indígenas, imigrantes e tropeiros, ocorridas ao longo de muitos anos. No seu mandato o governo do Estado de Santa Catarina doou terras aos índios da região de Itaiópolis-SC, mostrando que havia preocupação do governo com a população indígena. Nesta data de visita a Mafra, o governador Adolfo Konder, juntamente com o rionegrense Nicolau Bley Neto e outras autoridades, também posou para fotos com os índios em Itaiópolis. Confira a foto abaixo:

Fontes:

MEMÓRIA POLÍTICA DE SANTA CATARINA. Biografia Adolfo Konder. 2019. Disponível em: <http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1027-Adolfo_Konder>. Acesso em: 07 de agosto de 2020.

Site Guia Riomafra

Fábio Reimão de Mello (Professor e historiador)