Em 2023 mais de 1.100 novas empresas foram abertas em Mafra

O município de Mafra vem mantendo crescimento constante nos últimos anos, no que diz respeito à instalação de novas empresas. Com 1.125 novas empresas criadas no ano de 2023, das quais 1.077 no porte de micro e pequenas empresas, o que corresponde a  95,98% do número de empresas constituídas, segundo dados da Jucesc, o município mantém uma constância de crescimento acima de mil empresas por ano, desde 2021.

Os dados de 2023, se comparados aos de 2019  demonstram um  crescimento de 56,7% no número de novas empresas criadas em Mafra.  Eles representam o resultado de um forte trabalho desenvolvido pelo Executivo municipal, com foco no empreendedorismo, segundo análise do Prefeito Emerson Maas. “Desde o início da nossa gestão estamos promovendo ações com foco no programa “Mafra cidade empreendedora”, que agrega projetos de todas as áreas da administração municipal”, explicou. Dentre  os projetos Maas destacou a criação da Sala do Empreendedor de Mafra, que no ano passado conquistou o 1º lugar em atendimentos  dentre os municípios com até 100 mil habitantes.

Aperfeiçoamento e crescimento

Além de incentivar a abertura de novas empresas, a administração municipal promoveu o desenvolvimento dos microempreendedores, com o programa Salto Acelerador do MEI, proporcionando condições de aperfeiçoamento e crescimento dos negócios. E vários outros projetos todos com a finalidade de dar condições de instalação, desenvolvimento e crescimento dos MEIs  como: Credenciamento para MEIS trabalharem para a prefeitura; Compras de produtos de empresas de Mafra; Programa Juro Zero; Marca do município;Trabalho diferenciado com artesanato local; Trabalho com turismo rural; Trabalho com a gastronomia local; Festival de inverno para consolidar esses trabalhos; Programa JEPP nas escolas; Programa Empreendendo na Cozinha;  Mafra mais Gestão para capacitação da equipe; Programa Mulheres Empreendedoras; Programa ELO de produtores rurais na gestão da propriedade; Pacto de inovação; Agricultura familiar e Programa SIM – de Inspeção Municipal;

Mafra mantém  crescimento sempre progressivo de empresas abertas nos últimos anos. Veja o comparativo de crescimento  anual:

Comparativo de crescimento

