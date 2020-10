Em Mafra, 54 funcionários públicos receberam auxílio emergencial indevidamente

Nesta semana o Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC/SC) divulgou o número de funcionários públicos que receberam de forma irregular o Auxílio Emergencial em Santa Catarina. Mais de 8 mil servidores públicos em 245 das 295 cidades catarinenses receberam o valor de forma indevida.

O levantamento do MPC/SC foi feito em conjunto com a Controladoria-Geral da União em Santa Catarina (CGU-SC). Os dois órgãos analisaram as folhas de pagamento do mês de maio dos municípios. Lages foi a cidade com o maior número de servidores que receberam o valor de forma irregular, depois vem Chapecó, Balneário Camboriú, Rio do Sul e Florianópolis.

Segundo o levantamento em Mafra 54 funcionários públicos receberam o auxílio de forma irregular, Itaiópolis 36, Papanduva 21, Monte Castelo 11 e Major Vieira 8.

Todas as prefeituras que tiveram casos foram notificadas agora no dia 13 de outubro. Todos os prefeitos tem 20 dias para informar as providências tomadas. Na notificação os chefes dos executivos foram orientados a suspender os pagamentos e a devolução dos valores recebidos.

Prefeitura de Mafra diz que orientou os funcionários a devolver

Em nota a Prefeitura de Mafra informou que no dia 16 de junho recebeu um comunicado do Conjur TCE/CGU, onde os servidores que solicitaram ou foram vítima de uso indevido de seus dados pessoas, e que receberam o auxílio, fossem orientados a regularizar a situação.

Segundo a Prefeitura os servidores receberam os links necessários para fazer a regularização, através de um sistema de comunicação interna.

A Prefeitura inda informou que dentro do prazo de 20 dias irá encaminhar as informações solicitadas pelo MPC/SC.

Número de servidores que receberam o auxílio de foram irregular nas cidades da região:

Mafra 54; São Bento do Sul 132; Canoinhas 95; Porto União: 83; Rio Negrinho 77; Itaiópolis 36; Santa Terezinha 32; Calmon 31; Três Barras 25; Papanduva 21; Matos Costa 15; Campo Alegre 12; Campo Alegre 12; Bela Vista do Toldo 12; Monte Castelo 11; Major Vieira 8.