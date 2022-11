Em Mafra, Frigorífico Planalto Norte recebe certificado SISBI-POA

O Frigorífico Planalto Norte LTDA, localizado na Fazenda do Potreiro, em Mafra, recebeu na manhã de quinta-feira, 24, o certificado do SISBI-POA – Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o que permitirá à empresa comercializar seus produtos  para todo o Brasil. O local onde funciona o atual empreendimento já passou por outros proprietários, sendo assumido pela família Fernandes que fundou, em agosto deste ano, o Frigorífico Planalto Norte. A ocasião comemorou ainda o centésimo certificado SISBI, concedido pela Cidasc.

A solenidade de entrega do certificado contou com a presença do Presidente da Cidasc/SC, Junior Kunz e diretores, do Deputado Estadual Silvio Dreveck, do representante do deputado Sargento Lima, Jefferson Lopes, do Vereador Valdecir Munhoz, do secretário Municipal de Agricultura, Nereu  Martins Carvalho e do chefe de gabinete da Prefeitura de Mafra, representando o Prefeito Emerson Maas, Rafael Sigrist, além do secretário Executivo da Amplanorte, Hélio Daniel Costa e Alípio Kulkamp, Assessor Jurídico da Associação Catarinense de Estabelecimentos com SISBI.

História de Sucesso

O  Frigorífico Planalto Norte foi idealizado pela família de Adílio e Eunize Fernandes. A responsabilidade por conduzir a empresa ficou para as filhas sócias Ana Leopoldina e Emanoela Fernandes. A história dos empreendimentos da família foi contada pelo próprio Sr. Adílio,  que atua no ramo de produtos cárneos há  28 anos, com a empresa Resplendor. Para a sócia  Ana Leopoldina, “com o frigorífico Planalto Norte, a família dá mais um passo em sua estratégia de expansão dos negócios”. Explicou que, além da expansão dos mercados, agora poderá vender para todo o país, “o certificado SISBI tornará a empresa mais eficiente em relação à qualidade e aos processos”. Ela agradeceu aos funcionários e colaboradores, à Cidasc, à Prefeitura de Mafra e a todos os que contribuíram para o momento atual do Frigorífico. “Viemos para fazer dar certo e  trazer vida longa”, concluiu.

Exemplo para todos

O deputado estadual Silvio Dreveck parabenizou a família pela conquista do certificado e a Cidasc pela chegada ao centésimo selo concedido. “Parabéns para esse empreendimento de sucesso e  pelo exemplo da família Fernandes –  que serve para todos nós – de como vencer na vida. Também parabenizo à Cidasc por fazer dessa empresa catarinense um modelo para o Brasil”.

O chefe de gabinete da Prefeitura de Mafra também parabenizou tanto a família de Adílio Fernandes como a Cidasc. Lembrou das conversações iniciais  para a implantação do frigorífico e o apoio dado pelo Prefeito Emerson Maas. “A cidade de Mafra está tendo uma característica mais empreendedora, principalmente agora com a atual gestão, de geração de emprego e renda, por isso novamente repito sejam muito bem vindos”, afirmou. Lembrou e parabenizou a Cidasc e a Câmara de Vereadores, que participaram das formalidades para o empreendimento se concretizar.

Equipe eficiente

O Presidente da Cidasc, Júnior Kunz falou da satisfação de estar comemorando mais um diferencial do Estado de Santa Catarina, referindo-se ao marco da centésima empresa registrada no SISBI. Ele enalteceu o profissionalismo da equipe de trabalho, “que é muito boa no que faz”, e possibilita que se promova o crescimento da agro-indústria catarinense. Lembrando ainda que, há 15 anos, Santa Catarina foi o 1º Estado brasileiro a receber a certificação “Livre da febre aftosa”. Ao falar da família Fernandes, destacou que “ela vai mudar a história do local onde está instalado o frigorífico Planalto Norte”.