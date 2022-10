Em momento histórico, Escola Augusta Vitória inaugura nova ala

Nesta sexta-feira, dia 21, aconteceu a inauguração da nova ala da Escola Municipal de Educação Básica “Augusta Vitória”. O evento contou com a presença da comunidade, pais, direção e funcionários da escola, além de representantes dos poderes Executivo e Legislativo mafrense.

A escola conta atualmente com cerca de 50 alunos do maternal ao 5º ano e com uma estrutura de alto padrão. Recebeu nova ala com salas de aula medindo 50 m² cada, que serão usadas para oficinas no contraturno, sala para a disciplina de arte, montagem de uma biblioteca e sala para atividades tecnológicas, além de banheiros com acessibilidade e ainda uma sala administrativa.

A diretora da escola, Gesiane Koene Worell saudou os presentes destacando que investir na educação, em suas várias formas, seja em construção, ampliação, reformas de escolas, materiais didáticos e em profissionais, é um investimento garantido na qualidade de vida para todos “e é isso que todos presenciamos nesse dia, com a modernização e ampliação da nossa amada escola”.

Alegria na Inauguração da Nova Ala

O Prefeito Emerson Maas disse ser uma grande alegria participar deste momento histórico, de inauguração de reforma de escola do nosso município. “Essa é a primeira obra que estamos inaugurando, mas todas as demais escolas também estão recebendo melhorias”, explicou.

Disse que sabe das dificuldades que o morador do interior enfrenta no dia a dia para ter acesso à saúde e educação. “Muita coisa precisa ser melhorada e estamos trabalhando bastante para isso. Mas hoje já contamos – depois de colocar em ordem a questão de maquinários – com as máquinas em funcionamento, conseguimos adquirir novas máquinas, dois rolos compactadores, duas retroescavadeiras e queremos manter duas patrulhas, uma para cada lado do município, para melhorarmos as condições das estradas. Também conseguimos reabilitar a pedreira que estava interditada; conseguimos contratar caminhões terceirizados e voltamos com o programa porteira adentro”, explicou.

Sobre a educação disse que sempre foi a bandeira do município, aliada ao empreendedorismo. “Queremos trazer para nossas crianças, ferramentas e novas alternativas para que elas fiquem cada vez mais fortalecendo a atividade rural”. Falou do fortalecimento do turismo rural, através do programa Caminhos rurais e ainda do fortalecimento das associações de moradores das comunidades. “São ações que estamos tomando para fortalecer o interior e a cidade”, concluiu.

Olhar especial para a Educação

Para a vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, foi um grande prazer participar do evento. “Estou extremamente feliz de ver mais uma obra do Prefeito Emerson Maas sendo inaugurada”, afirmou. Destacou que a atual gestão está tendo um olhar voltado para o interior e um olhar muito especial voltado para a educação e para todos os setores que envolvem o desenvolvimento do município. “Cada um dos senhores pode verificar as modificações que estão acontecendo na comunidade. Não precisamos dizer o que estamos fazendo em prol das comunidades. Isso já pode ser visto”, afirmou.

A Secretária Municipal de Educação de Mafra, Jamine Emmanuelle Henning explicou que esse olhar diferenciado pelas escolas do interior foi lançado pelo Prefeito Maas desde o início da gestão, quando pediu para que todas as escolas recebam, de forma igualitária, todos os benefícios. “Por isso, tudo que é feito para uma é feito para outras”, declarou explicando que essa ala é uma conquista de toda a comunidade que está de parabéns.

Legislativo na Comunidade

O momento da inauguração foi histórico para a comunidade. O Vereador da localidade, Mário Skonieski destacou a importância do evento. “Essa inauguração hoje enaltece a nós aqui do interior, por que nós realmente estamos sendo valorizados”, afirmou. Lembrou das conquistas da Associação de Pais e Professores -APP junto com o Executivo para a escola e agradeceu pelo atendimento das demandas para com a região. Também agradeceu à secretária de Educação pelo olhar diferenciado para com a Comunidade de Augusta Vitória. “Aqui as coisas estão acontecendo. Aqui os investimentos estão sendo bem feitos pelo Prefeito Emerson Maas”, finalizou.

O Vereador Everton Stach, na ocasião representando o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei Peters, disse ser esse um dia muito especial. Parabenizou a diretoria, professores e funcionários da escola, por resgatar conceitos e princípios importantes e à administração municipal, por suas ações em toda Mafra. “Hoje o ensino municipal da nossa cidade é superior ao ensino privado, pois nossos alunos, além de contarem com sistema de apostilas, ainda recebem uniformes e merenda equilibrada. Isso graças a uma administração do bem, que investe o dinheiro dos impostos fazendo com que eles voltem para a comunidade”.