Em reunião com o legislativo, CDL cobra implantação do estacionamento rotativo e regularização do comércio de ambulantes em Mafra

Buscando estreitar laços entre as entidades, o presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Adilson Sabatke (PP), se reuniu com a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro na quarta-feira. 07 de fevereiro.

O presidente destacou os projetos do poder legislativo para 2018 e também relatou as ações de 2017. Além disso, buscou sanar as dúvidas dos representantes do comércio.

Entre os assuntos abordados, o estacionamento rotativo esteve em pauta. A presidente da CDL, Fátima Regina Granemann, destacou que o estacionamento ajudará o comercio mafrense e poderá atrair novos clientes das cidades da região. A diretoria também solicitou a regularização do comércio de ambulantes na cidade, pois ainda não há lei específica. E também uma solução para os terrenos enfiteuses, os quais serão regulamentados ainda neste ano de acordo com o vereador Adilson.

Outra reivindicação é aumentar o diálogo sobre projetos de leis que afetem o cotidiano do comércio e também da população mafrense. Segundo o vereador, o objetivo do poder legislativo é estreitar as relações com as entidades representativas de Mafra e assim buscar sanar os problemas da população.