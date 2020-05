Embarcação que afundou no rio Negro há cerca de 100 anos será estudada pelo Cenpaleo

Compartilhar no Facebook

O Centro de Paleontologia (Cenpaleo) da Universidade do Contestado foi local da primeira reunião sobre a embarcação encontrada no rio Negro em Mafra. Segundo dados ainda extraoficiais, esta antiga embarcação, barco a vapor que transportava erva mate, naufragou no rio Negro na localidade de General Brito há cerca de 100 anos atrás.

Por causa da estiagem, o nível do rio Negro ficou baixo e a embarcação náutica foi revelada à população na localidade do Brito. O objetivo da reunião foi definir os próximos passos da descoberta e agendar a visitar à comunidade para investigar um pouco mais sobre a história da embarcação.