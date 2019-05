EMEB Avencal do Saltinho trabalha “o milagre da vida” com alunos do maternal ao 5º ano

A ideia foi mostrar que os homens precisam ajudar a cuidar das crianças e mostrar a importância do respeito para com as crianças e as mães, bem como as atenções e cuidados que são necessários desde a gravidez

Dando continuidade ao desenvolvimento do estudo do “Ciclo da Vida – pra fazer valer à pena”, a EMEB Avencal do Saltinho trabalhou na última semana, com alunos do maternal ao 5º ano, os tesouros a serem descobertos brincando, como a compreensão do “milagre da vida”.

Para tanto, todas as crianças levaram uma boneca para a escola, até mesmo os meninos, sendo ensinados sobre a importância dos homens auxiliarem as esposas após o nascimento dos bebês. Conforme explicações da gestora da unidade, Adriana Chaikoski Schafascheck, a ideia foi mostrar que os homens precisam ajudar a cuidar das crianças e mostrar a importância do respeito para com as crianças e as mães, bem como as atenções e cuidados que são necessários desde a gravidez.

Para melhor explicar sobre a gravidez, Rosicleia Jankovski Gondarski, grávida de 8 meses, mãe do aluno Davy Gondarski, aceitou o convite e falou como a Izadora – sua bebê que ainda está na barriga – se alimenta para se desenvolver. Falou também do que ela sente quando o bebê se mexe e o cuidado que está tendo durante a gravidez para não prejudicá-lo, como ter parado de fumar e de ingerir uma alimentação mais saudável etc. Entusiasmadas, as crianças fizeram fila para tocar na barriga da gestante.

Todo o trabalho envolveu ainda a ajuda da agente comunitária Veridiane Jankoski, do posto de saúde da localidade, e os demais funcionários da escola.