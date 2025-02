Emerson Maas assume a presidência do Consórcio Ciga

No último dia 30 de janeiro foi realizado o evento de posse da nova diretoria do Consórcio de Inovação na Gestão Pública (Ciga), juntamente com o Warm-Up do Summit Cidades, marcando um importante passo para o avanço da inovação e da gestão pública no Brasil.

O evento, que reuniu autoridades e representantes de diversos setores, foi uma grande celebração do compromisso do Ciga com a transformação das cidades brasileiras.

Emerson Maas, prefeito de Mafra e presidente do Conselho de Administração do Ciga, fez o discurso de posse, relembrando a trajetória do consórcio. “O Ciga começou como um simples consórcio de compra de equipamentos de informática, mas, ao longo do tempo, se transformou em um consórcio que visa tornar as cidades mais inteligentes, oferecendo soluções inovadoras e conectando mais de 340 municípios. Agradeço a confiança dos parceiros consorciados e da nova diretoria, destacando que estamos prontos para seguir com nosso trabalho de transformação e crescimento”, afirmou Maas, ressaltando as novas direções estratégicas já definidas para o futuro do consórcio.

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, como Kleber Van-Dall, presidente da FECAM, que ressaltou a importância dos consórcios como uma ferramenta fundamental para a gestão municipal. “Os consórcios são instrumentos indispensáveis no dia a dia dos prefeitos. Eles oferecem suporte, conhecimento e soluções que facilitam a gestão pública nos municípios”, destacou Van-Dall, sublinhando a relevância dessa estrutura para o sucesso das administrações municipais.

Outro momento importante foi o discurso de Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que fez uma reflexão histórica sobre a criação dos consórcios no Brasil. “Em 2005, quando fomos à Alemanha e à França para estudar formas de gestão pública, começamos a lutar pela criação dos consórcios no Brasil. Hoje, com cerca de 700 consórcios em funcionamento, podemos destacar a eficiência do Ciga, que é um exemplo de sucesso, assim como muitos outros”, lembrou Ziulkoski, relembrando as conquistas e o histórico do movimento consorciado.

Marcelo Fett, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, também esteve presente, parabenizando a nova diretoria do Ciga. “Como responsável pela frente de inovação e tecnologia no estado, sei da importância do Ciga para o desenvolvimento das soluções tecnológicas na gestão pública e, por isso, parabenizo a nova diretoria pela posse e pelo trabalho que têm realizado”, disse Fett, reconhecendo o papel fundamental do Ciga nesse processo.

O Ciga é o maior consórcio público de inovação do Brasil, formado por municípios com o objetivo de tornar as cidades mais inteligentes e sustentáveis, por meio da oferta de soluções tecnológicas que aprimoram a gestão pública. São mais de 340 municípios consorciados em 17 estados da federação, que têm acesso a mais de 10 soluções de tecnologia para a gestão pública. Vale destacar que todos os municípios de Santa Catarina já são consorciados.

A cerimônia de posse do Ciga não foi apenas um marco para a entidade, mas também para a gestão pública, reforçando a importância da colaboração entre municípios, tecnologia e inovação para a criação de cidades mais inteligentes e eficientes. O Ciga está preparado para continuar sua missão de promover soluções inovadoras, aumentar a conectividade e apoiar os municípios na busca por uma gestão pública mais eficaz, sustentável e moderna.

Fonte: Assessoria do Consórcio Ciga