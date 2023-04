Emerson Maas busca apoio em Florianópolis para melhorias na infraestrutura urbana de Mafra

Na última quinta-feira, 27 de abril, o prefeito Emerson Maas esteve na capital do Estado participando de encontros, que visaram trazer melhorias para infreaestrutura urbana do município.

Em reunião na superintendência do DNIT de Santa Catarina com o superintendente Regional Substituto do DNIT no estado de Santa Catarina, Alysson Rodrigo de Andrade e o engenheiro Izaldo Kondlasc, foi discutida a possibilidade de construção de rotatória no Espigão do Bugre, que dá acesso à localidade. Além desse assunto, foram discutidos projetos sobre terceiras faixas e melhorias na BR-280.

O Prefeito, na ocasião, também entregou reivindicações da Associação Empresarial e da Facisc que também lutam por essas melhorias.

Ainda na quinta-feira, como última reunião do dia, Maas foi na Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS – onde conversou com o diretor-presidente da empresa, William Anderson Lehmkuhl, sobre implantação de rede de gás para o município, visando o desenvolvimento da região.

Nesta ida à Florianópolis, o prefeito esteve acompanhado do secretário de administração, Adriano José Marciniak e dos vereadores Valdecir Antônio Munhoz, David Roeder, Mário Sconieski, Valdemar Hoenning e Dircelene Dittrich Pinto.