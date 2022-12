Emerson Maas é eleito presidente da Amplanorte

O Prefeito Emerson Maas foi eleito por unanimidade, nesta segunda-feira, dia 12,  presidente da Associação dos Municípios do Planalto Norte РAmplanorte, durante reunião ordinária da entidade realizada no auditório da Associação, em Mafra. Maas vai suceder o prefeito de Monte Castelo, Jean Carlos de Medeiros.

Na mesma ocasi√£o, o prefeito de ¬†Major Vieira, Adilson Lizkowski, foi eleito presidente do Cons√≥rcio de Desenvolvimento Econ√īmico do Planalto Norte¬†– Codeplan e o prefeito Bela Vista do Toldo, Alfredo Cesar Dreher como presidente do ¬†Cons√≥rcio Intermunicipal de Sa√ļde¬†– Cisamurc.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Trabalho em conjunto

Os 9 prefeitos ¬†da regi√£o¬†e representantes de algumas entidades, como IMA, Sebrae e IBGE, participaram da¬†√ļltima reuni√£o do ano, momento em que aconteceu a assembleia que elegeu a nova diretoria da associa√ß√£o. O IBGE¬†¬†fez uma apresenta√ß√£o para os prefeitos sobre o censo realizado.

Em sua fala, Emerson Maas disse esperar trabalhar em conjunto com os demais prefeitos, visando o desenvolvimento e crescimento da regi√£o. ‚ÄúA for√ßa de muitos prefeitos unidos em uma associa√ß√£o pode transformar para melhor os destinos dos munic√≠pios e, consequentemente de seu povo‚ÄĚ, declarou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nova diretoria da Amplanorte

Presidente Amplanorte: Emerson Maas (Mafra)

1¬ļ Vice Presidente – Jean Carlo Medeiros de Souza (Monte Castelo)

2¬ļ Vice Presidente: Adilson Liszzkovski (Major Vieira)

Conselho Fiscal Efetivo: Eliseu Mibach, Alfredo Cesar Dreher, Luiz Divonsir Shimoguiri.

Conselho Fiscal Suplente: Mozart Myczkowski, Ladeira Fernando Arcari, Juliana Maciel Hoppe

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nova diretoria do Codeplan*

Presidente: Adilson Lizkowski ( Major Vieira)

1¬ļ Vice Presidente: Alfredo C√©sar Dreher ( BVT)

2¬ļ Vice Presidente: Jean Carlo Medeiros de Souza

Secretário: Ladeira Fernando Arcari

Tesoureiro: Emerson Maas