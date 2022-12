Empossada nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Compartilhar no Facebook

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDIM) de Mafra empossou na última semana, as Conselheiras para o período de 2022 a 2024. A Cerimônia aconteceu na sala de reuniões do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e contou com a presença da Vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, representando o Poder Executivo, da  Vereadora Dircelene Dittrich Pinto, representando da Câmara de Vereadores e Danielle Kondlatsch, Secretária Municipal de Assistência e Habitação.

Após a cerimônia de posse foi eleita a nova diretoria do CMDIM com a seguinte composição para a gestão 2022 a 2024:

Presidenta: Ana Carolina Rosa Pires

Vice Presidenta: Joseane Gelowate

1ª secretária: Juliana Karolina Nassato

2ª secretária: Valéria Grossl Gonçalves

Pelo Decreto nº 5037, de 23 de novembro de 2022, foram nomeadas as instituições governamentais e entidades da sociedade civil e seus representantes que constituirão o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDIM,

Instituições governamentais:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Titular: Danielle Kondlatsch

Suplente: Andreia Gaudêncio Rauen Nardo

Secretaria Municipal da Saúde

Titular: Valéria Grossl Gonçalves

Suplente: Taiane de Sousa Estefani

Polícia Militar

Titular: Priscila Diana Braz e Silva Â

Suplente: Juliana Karolina Nasato

Polícia Civil

Titular: Clenice Borba Rodrigues

Suplente: Joseane Gelowate

Sociedade Civil Organizada:

Clube Soroptimista Internacional De Rio Negro

Titular: Vitoria Mara Frighetto Hirt

Suplente: Denize Haas de Souza Gastal

Ordem dos Advogados do Brasil OAb – Mafra

Titular: Veridiana Mendes Lazzari Zaine

Suplente: Liliani da Silva Gomes da Rocha

Associação das Senhoras de Caridade de Mafra São Vicente de Paulo

Titular: Aracy Rosina Carpen Schultz

Suplente: Sueli Fiori

CRESS 12ª Região Planalto Norte

Titular: Ana Carolina Rosa Pires

Suplente: Maike Sheila Tschoeke Steidel