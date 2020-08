Empresa de Mafra começou a fabricar respiradores pulmonares

Compartilhar no Facebook

Nesta semana a empresa mafrense GreyLogix anunciou que iniciou a produção de respiradores pulmonares em sua fábrica. A fabricação começou na última sexta-feira (24).

A empresa aguardava a liberação de todas as licenças necessárias – Anvisa, AFE, CBPF e Homologação de Produto – para iniciar a produção.

O diretor de Operações, Marcirio Tadeu Fernandes Júnior, disse que mais de 30 colaboradores participaram da fase de pesquisa e desenvolvimento e que a capacidade produtiva da fábrica é de 30 produtos por dia.

“Toda a equipe GreyLogix se adaptou rapidamente às mudanças e passamos a produzir um material até então desconhecido por nós. Estudamos muito e especialistas (médicos intensivistas, anestesiologistas e fisioterapeutas) nos auxiliaram em cada etapa, principalmente no entendimento do processo do pulmão”, falou Marcirio.

Os respiradores serão montados por meio de um processo produtivo inovador, o conceito ‘lego’. Processo que permitirá uma montagem rápida do equipamento.

A GreyLogix contou com o apoio da Nidec Global Appliance, que realizou a doação de um aparelho de testes, um Analisador de Ventilação Pulmonar. Com a doação, a empresa aumentou a capacidade e a agilidade na liberação dos respiradores. O equipamento doado realiza o teste final do respirador.