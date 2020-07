Empresa Kromberg & Schubert doa cestas básicas para Mafra

A empresa Kromberg & Schubert de Mafra doou na tarde desta quinta-feira (16), 100 cestas básicas para a Secretaria Municipal de Educação, como parte do seu compromisso social.

As cestas foram entregues pelo gerente Anderson Fernandes, acompanhado de colaboradores da empresa, ao Prefeito Wellington Bielecki e à Secretária Estela Maris Bergamini Machado. A distribuição das cestas já está acontecendo em parceria com a Assistência Social do município e o setor de alimentação escolar, de acordo com as necessidades das famílias das escolas.

O Prefeito Wellington Bielecki agradeceu √† Kromber e Schubert. ‚ÄúN√£o √© de hoje que a KroSchu (como √© conhecida) traz alegrias para o povo mafrense. Vem desde 2017, quando a empresa se instalou no munic√≠pio trazendo¬† emprego e impulsionando a economia loca e √© hoje a empresa que mais contrata diretamente nesta cidade‚ÄĚ, salientou. Conforme declarou o prefeito, a Kromberg vem mostrando que neste momento ataca a pandemia e ajuda na economia. ‚ÄúE agora ajuda trazendo essas 100 cestas b√°sicas que fazem grande diferen√ßa, principalmente da forma como √© doada‚ÄĚ. Em nome da popula√ß√£o mafrense agradeceu √† fam√≠lia Kromberg e Schubert pela grande a√ß√£o e pediu a todos cuidado em rela√ß√£o √† pandemia. ‚ÄúMantenham o distanciamento social e a higieniza√ß√£o‚ÄĚ.

Falando em nome da Kromber & Schubert, o gerente Fernandes disse ser uma satisfa√ß√£o fazer mais essa doa√ß√£o. ‚ÄúN√≥s como Kromber estamos na regi√£o n√£o somente para empregar ou ganhar dinheiro ou para exercer a fun√ß√£o de uma empresa, mas para exercer uma fun√ß√£o na sociedade‚ÄĚ, declarou lembrando que tem feito algumas outras a√ß√Ķes junto √† Educa√ß√£o de Mafra, como a doa√ß√£o de brinquedos e revitalizando bibliotecas.¬† ‚ÄúA nossa id√©ia √© fortalecer essa parceria¬† e abrir mais espa√ßo na sociedade, com a√ß√Ķes que tamb√©m fortale√ßam os recursos humanos da empresa e assim¬† buscar cada vez mais focar no ser humano‚ÄĚ, explicou e concluiu: ‚Äúagradecemos o espa√ßo e ficamos abertos para que sempre possam contar com a Kromber na cidade.

A Secretaria Estela Machado tamb√©m agradeceu pela doa√ß√£o. ‚ÄúEstamos irmanados nessa corrente do bem e hoje a Kromberg, que j√° √© parceira da educa√ß√£o em outras a√ß√Ķes, vem fortalecer esse elo. Estamos muito gratos e felizes, pois toda atitude¬† que amenize esse momento de vulnerabilidade por que passam as fam√≠lias mafrenses √© sempre bem vinda e¬† pra nos √© uma satisfa√ß√£o muito grande poder ajudar‚ÄĚ, afirmou.¬† Enalteceu o lado social da empresa afirmando que a a√ß√£o deve servir de exemplo para todos n√≥s.¬† ‚ÄúObrigada a Kromberg & Schubert‚ÄĚ, finalizou.