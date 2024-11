Empresa que será inaugurada em Mafra abre vagas de emprego

A JTI (Japan Tobacco International) anuncia a abertura de vagas para a Safra 2025 na sua nova filial de Mafra, a ser inaugurada em janeiro de 2025. As oportunidades são voltadas a profissionais que desejam atuar no período de safra, reforçando o compromisso com o desenvolvimento econômico da região

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de maneira prática por meio de formulário on-line, neste link .

A JTI oferece benefícios diferenciados como participação nos resultados da empresa, vale-alimentação, refeição na empresa, auxílio-transporte, auxílio-medicamento, seguro de vida, assistência social e consultoria de bem-estar, orientações psicológicas, financeiras e jurídicas, e assistência médica, de enfermagem e odontológica.

Sobre a JTI

A Japan Tobacco International (JTI) é uma das empresas internacionais líderes em tabaco e cigarro eletrônico. Possui operações em mais de 130 países. É proprietária de Winston, segunda marca mais vendida do mundo, e de Camel. Outras marcas globais incluem Mevius e LD. Também é um dos principais players no mercado internacional de cigarro eletrônico e tabaco aquecido com as marcas Logic e Ploom. Com sede em Genebra, na Suíça, emprega mais de 46 mil pessoas e foi premiada com o Global Top Employer por dez anos consecutivos. No Brasil, são mais de 1,5 mil colaboradores em 10 Estados. A operação contempla a produção de tabaco – por meio de cerca de 12 mil produtores integrados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – compra, processamento e exportação de tabaco, fabricação, venda e distribuição de cigarros em mais de 20 Estados do Brasil. As marcas comercializadas são Winston, Djarum e Camel, esta última também exportada para a Bolívia. É Top Employer Brasil desde 2018 e, em 2022, ficou em #1 no ranking nacional, repetindo a conquista em 2023. A JTI acredita na liberdade de escolha de seus consumidores. Por isso, disponibiliza amplamente informações sobre as consequências do tabagismo. Saiba mais em www.jti.com/brasil.