Empresa têxtil se instalará em Mafra com a expectativa de 440 novos empregos

Durante a sessão da última terça-feira 22, na Câmara de Mafra, a veredorea Marise Valério (MDB) trouxe uma boa notícia para os mafrenses. Informou que uma empresa está se instalando no município de Mafra com expectativa de gerar cerca de 440 novos empregos e funcionará na antiga Cativa.

Oriunda de Blumenau, a nova empresa irá se chamar Mafra Têxtil Ltda. onde seu proprietário, o empresário Osni Buettner, proprietário da empresa Cotton Star Confecções Ltda. resolveu ampliar sua rede de malharia e escolheu Mafra para abrir sua nova empresa, firmando uma parceria com a multinacional CIA visando a produção de peças de roupa.

Um dos motivos para escolher Mafra, foi a questão do tronco rodoferroviário do município, sua proximidade com Curitiba e de outros centros de exportação e principalmente, pela mão de obra já qualificada no município deixada pela empresa Cativa que encerrou suas atividades no dia 25/05 deste ano, devido à crise gerada pela pandemia do coronavírus.

Buettner, que segundo a vereadora Marise, conversou com o prefeito Wellington que agilizou todo processo burocrático e alvará para que a empresa se instalasse mais rapidamente em Mafra.

Também, segundo informações, a sede da empresa Cativa já foi locada pelo proprietário da Cotton de Blumenau e a nova empresa têxtil oferecerá aos seus funcionários plano de saúde e odontológico, participação em lucros e resultados, refeitório, prêmio frequência, seguro de vida, convênio com farmácia e instituição de ensino.

A nova empresa está priorizando as costureiras da antiga Cativa, no primeiro momento serão contratadas 140 costureiras e no ano que vem serão mais 300 profissionais. Os funcionários, maioria costureiras, já estão sendo selecionados.