Empresário pede o retorno das atividades das escolas particulares

Dono de uma escola de resgate e salvamento em Mafra, o empresário Carlos de Barros, postou um vídeo nas redes sociais onde contesta a decisão do governo do estado e pede que seja liberada a reabertura das instituições de ensino particular.

Segundo o empresário a sua escola está fechada há 60 dias, o que traz dificuldades para a manutenção da instituição, “Trabalhamos a vida inteira para construir uma estrutura, fizemos tantos investimentos e agora tivemos que cancelar todos os nossos cursos. Os setores de escolas particulares estão sofrendo. Se já é difícil para uma escola de grande porte se manter, imagine as pequenas. Não conseguimos sobreviver desta forma, parados e sem nenhuma previsão de retorno”, falou no vídeo.

Carlos aponta que outros setores tiveram a reabertura autorizada, questionando a decisão da manutenção das suspensão das aulas, “Os supermercados estão lotados, as empresas e indústrias seguem aglomerando pessoas, as filas em lojas e bancos estão cada vez maiores. Tem muito mais gente reunida pelas ruas do que nas salas de aula”, destacou.

No vídeo ele afirma saber da gravidade da pandemia do coronavírus e garante que se aulas foram liberados todas as medidas de prevenção, como o distanciamento mínimo, higienização de ambientes, acesso ao álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras, serão impostos.