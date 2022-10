Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que encerra na próxima quinta-feira, dia 27 de outubro, o prazo para as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas de granizo ocorridas em maio deste ano, realizarem o saque do FGTS. Porém, somente para as pessoas que fizeram o cadastro na Defesa Civil.

Os saques devem ser feitos por meio do aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal. Não perca o prazo! Saque seu FGTS relativo à chuva de granizo de maio deste ano, até a próxima quinta feira, dia 27.