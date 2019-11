Encerram nesta quarta-feira as inscrições para 6ª Corrida Noturna “Professor João Martin Hau Neto”

Compartilhar no Facebook

Encerram nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, as inscrições para a 6ª Corrida Noturna “Professor João Martin Hau Neto” e 1ª Corrida Kids Noturna. Ambas acontecerão no dia 23 de novembro com largadas diferenciadas: às 19h45 para kids e 21 horas para adultos.

Para os adultos, as inscrições podem ser feitas pelo site www.chiprun.com.br , ao custo de R$ 40,00 ou R$ 60,00. Para a 1ª Corrida Kids Noturna as inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura de Mafra, até quinta-feira, 21 de novembro, mediante doação de 1 litro de leite. A Casa da Cultura fica localizada na Rua Felipe Schmidt, nº 496.

PERCURSOS ADULTO E KIDS

O percurso da 6ª Corrida Noturna “Professor João Martin Hau Neto” será de 7 km pelas ruas centrais, com grau de dificuldade moderado. Para a 1ª Corrida Kids Noturna os percursos serão de 200 e 400 metros, (crianças entre 4 e 10 anos). A concentração de ambas será na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

A retirada de kits deverá ser feita individualmente no dia do evento, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki no horário das 13h30 às 20h30. Para tanto, os inscritos deverão apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento originais. A retirada de kits por terceiros se dará mediante apresentação de documentação original e confirmação de inscrição.

PREMIAÇÃO

Para a prova de 7 km a premiação será de troféus do 1º ao 3º lugar – geral e por categoria. Todos os corredores que estiverem regularmente inscritos e que cruzarem a linha de chegada receberão medalha de participação. Todos os participantes da Kids receberão medalhas. Os resultados da prova estarão disponíveis no site oficial do evento: www.chiprun.com.br