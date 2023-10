Enchente em Mafra interdita pontes na cidade

Com o volume das águas do rio Negro passando dos 8 metros no início da manhã desta sexta-feira, dia 6, a cidade de Mafra começa a sentir os efeitos de enchente, já estando com mais de 400 pessoas desalojadas. Dados da Defesa Civil indicam que  mais de 140 pessoas estão em abrigos do município e os demais em casas de parentes e amigos.

Algumas famílias indígenas decidirem deixar os abrigos e retornar às suas instalações próximas à Rodoviária de Mafra. No entanto, a Defesa Civil alerta que a tendência do rio é continuar subindo e voltar a alagar o local onde eles se encontram. “Ainda não é recomendada a volta às residências, devido ao fato do rio continuar subindo e às previsões de novas chuvas”, explicaram.

Pontes interditadas

Outras partes afetadas com o aumento do nível   do rio  foram as pontes sobre os rios da Lança, na Vila Argentina e Vila Buenos Aires, na rua Annies Gualberto e Bandeira, na Vila Ivete, que estão interditadas por medidas de segurança, devido a problemas em suas cabeceiras e água sobre a pista.

A Defesa Civil alerta para que os moradores que normalmente se utilizam das vias  das referidas pontes, para que busquem rotas alternativas  e também aos cujas residências estão em áreas sujeitas a alagamentos, para que  mantenham-se atentos ao nível do rio e aos comunicados constantemente expedidos.

Se necessário acione a Defesa Civil pelo WhatsApp (47) 99258 -9112.