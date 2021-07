Encontrados fósseis de conodontes, ancestrais dos peixes em Mafra

Esp√©cie viveu h√° 295 milh√Ķes de anos

F√≥sseis de conodontes foram encontrados em Mafra. Os conodontes s√£o uma esp√©cie aqu√°tica extinta h√° 295 milh√Ķes de anos. Com aproximadamente 2 e 3 mil√≠metros de largura e 40 mil√≠metros de comprimento, o animal foi identificado como um ancestral dos peixes que conhecemos atualmente. A descoberta foi divulgada nesta ter√ßa-feira, 13.

De acordo com coordenador do Centro Paleontol√≥gico da Universidade do Contestado, Luiz Carlos Weinsch√ľtz e o professor Everton Wilner, as ocorr√™ncias dos foss√©is s√£o de 1908, mas a partir da cria√ß√£o do Centro Paleontol√≥gico da UnC nos anos 1990, √© que foi dado in√≠cio √†s pesquisas.

Os conodentes tinham barbatanas, olhos e dentes em formas de cones, muito parecidos com as enguias atuais, e foram um dos primeiros vertebrados.

Reprodução

F√≥sseis de conodontes j√° foram encontrados em rochas sedimentares em todo o globo, em regi√Ķes geogr√°ficas diferentes, por√©m, os exemplares encontrados em Mafra chamaram a aten√ß√£o de pesquisadores do mundo todo devido a preserva√ß√£o.

A √ļnica parte encontrada do animal foram os dentes. ‚ÄúN√£o encontramos o resto do corpo porque seu esqueleto rudimentar era cartilaginoso e muito fr√°gil, portanto dif√≠cil de preservar como f√≥ssil‚ÄĚ, explicou um dos pesquisadores.