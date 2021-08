Encontro de empreendedores é promovido pela ACI de Mafra

Buscando aumentar a competitividade das empresas, incentivar os relacionamentos, fomentar negócios, apresentar novas soluções e comemorar resultados, entidade reuniu associados

Na última quarta-feira (18), a ACI de Mafra reuniu associados para o primeiro encontro presencial do ano. Buscando cumprir os protocolos sanitários e manter a segurança de todos, a reunião aconteceu no auditório da sede administrativa do Sicoob Credinorte e contou com a presença de mais de 60 empresários.

O objetivo deste encontro foi a comemoração da semana dos núcleos setoriais e apresentação de novas soluções empresariais aos associados e comunidade.

NÚCLEOS EMPRESARIAIS

A ACI de Mafra conduz hoje, os trabalhos de 08 Núcleos Empresariais. Sendo: Núcleo de Supermercados – Núcleo de Gastronomia – Núcleo de Jovens Empreendedores – Núcleo de Mulheres Empreendedoras – Núcleo de RH – Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho – Núcleo de Corretores Imobiliários – Núcleo de Arquitetos.

Os Núcleos, fazem parte do Programa Empreender da Facisc. Tratam-se de grupos de trabalho compostos por representantes de empresas de um mesmo segmento ou não, sendo setoriais ou multisetoriais. Tem como objetivo aproximar, promover o associativismo e favorecer o desenvolvimento das empresas.

Entre as atividades estão treinamentos e palestras específicas para cada segmento, compras conjuntas, parcerias com fornecedores, troca de informações, ações de promoção e boas práticas entre os nucleados.

A importância de comemorar a Semana dos Núcleos se apresenta para promover os resultados obtidos pelas empresas que fazem parte destes grupos, mostrando a todos os empresários que juntos somos mais fortes.

Na ocasião, cada coordenador pode apresentar o Núcleo de qual faz parte, mostrando seus projetos e ações que vêm desenvolvendo. “É importante o compartilhamento de experiências entre empreendedores, é importante o conhecimento e o reconhecimento das boas práticas, reafirmando a importância desta união e do associativismo pelo estado.” , afirma a presidente da ACI de Mafra, Valquiria T. Rubbo.

NOVAS SOLUÇÕES

A ACI de Mafra busca constantemente trazer novas soluções que auxiliem na gestão das empresas e além de todas as já oferecidas pela entidade, durante este encontro, foram apresentadas mais quatro novas soluções, sendo:

Util Saúde – Para oferecer saúde de qualidade a um preço acessível para todos. Algumas das vantagens são: atendimento médico virtual 24 horas, orientação e prescrição médica também 24 horas, seguro para acidentes pessoais, atendimento domiciliar por UTI Móvel, assistência funeral, diárias de internação hospitalar ou UTI em casos de acidentes e ainda assistência residencial e assistência Pet.

ACP – Solução que oportuniza descontos de até 10% na Energia elétrica no Ano, com investimento 0.

DPO Digital – Um software que facilita a adequação da sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

Multiplicame – Um espaço virtual dentro da Associação, através do aplicativo. Onde você pode compartilhar dados e negócios de forma simples, rápida, inovadora e na palma da mão.