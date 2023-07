Encontro de motociclistas foi sucesso no II Festival de Inverno

Nem a chuva que caiu na manhã de sábado, 8, impediu o sucesso do encontro de motociclistas, que reuniu cerca de 300 motos e seus pilotos de Mafra e região. Eles participaram de várias brincadeiras envolvendo o público presente como a pega da salsicha, marcha lenta e cabo de guerra, além de realizarem um passeio pelas ruas da cidade.

O encontro visa a integração entre os motociclistas, o que, para Rômulo Fernandes, do Grupo Esquadrão de Cristo, ajuda a divulgar a cidade. “Dentro do tripé de honra, liberdade e igualdade, com todo mundo se respeitando, o evento é importante para manter o motociclismo sempre forte e atuante e ainda como uma forma de divulgação do turismo da cidade”, explicou. Segundo Rômulo, o motociclista adora viajar. “Ele vindo para cá e gostando, ele vai deixar seu adesivo no hotel, em uma praça, e vai divulgar nossa cidade para outros companheiros virem conhecer também”.

Participaram do encontro grupos de motociclistas como o Esquadrão de Cristo, Motoboys Riomafra, Moto Amigos Servagens, Bodes do Asfalto, Gregos e Troianos, Mad Max de Canoinhas e ainda grupos de cidades como Rio Negrinho e outras.