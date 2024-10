Encontro reuniu entidades locais em defesa dos diretos da criança e do adolescente

Na sexta-feira, 04 de outubro, no auditório da Amplanorte, o Conselho Tutelar de Mafra promoveu o “2º Encontro Rede de Atendimento”, reunindo profissionais e representantes dos setores públicos, diretamente ligados ao sistema de proteção à criança e ao adolescente como educação, saúde e assistência social.

O evento contou com a presença do palestrante Roberto Fuck de Almeida, advogado, pedagogo, especialista e autor de livros sobre garantias de direitos e proteção da criança e do adolescente.

Legislação em pauta

Foram abordados temas referentes à atuação do Conselho Tutelar, a importância do trabalho em rede e as funções dos órgãos que compõem a rede de atendimento e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O palestrante pontuou artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), e sua aplicabilidade como ainda discorreu sobre a Lei nº 14.344/2022, conhecida também como Lei Henry Borel, que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente.

Atuação do CT

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com os conselheiros municipais, o treinamento foi essencial para fornecer uma base mais sólida em relação a sua atuação, conduta e prática nos atendimentos diários, em parceria com os órgãos municipais de proteção ao público em questão. “Este encontro que reuniu diversos profissionais foi essencial para fortalecer a comunicação em rede e aprofundar o conhecimento sobre as competências e atribuições de cada profissional do sistema, com o objetivo de aprimorar os atendimentos e beneficiar as crianças e adolescentes do município”, declararam os conselheiros Fabio Rodrigues, Juliana Bueno da Silva Prestes, Andrea Paulino, Vanessa Zamaro Batista Sigrist e Edinara Teresinha Witt Nadolny (coordenadora).

Serviço:

O Conselho Tutelar de Mafra fica na Rua Tenente Ary Rauen, 337 – Centro II Alto de Mafra. Telefone: 47 3642-4734/99128-4334.