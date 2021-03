Enfermeira Talita Schmidt assume interinamente a pasta da Saúde em Mafra

Prefeito Emerson Maas indicou mais uma servidora efetiva e da área para assumir uma secretaria municipal, conforme seu plano de gestão

Na manhã da última quarta-feira (03), a vice-prefeita de Mafra Celina Dittrich Vieira, apresentou aos Coordenadores de Saúde do Município a nova secretária interina de saúde de Mafra, a enfermeira e servidora efetiva Talita Cristina de Almeida Schmidt.

Passando o cargo de interina à enfermeira, a vice-prefeita esclareceu que aceitou o cargo provisoriamente a pedido do prefeito Emerson Maas. “Tendo em vista a necessidade premente de preenchimento do cargo, em face da licença maternidade da secretária Adriana Moro, aceitei ficar à frente da pasta, mas com a condição de ser substituída assim que possível por alguém da área da saúde, de modo coerente com a proposta do governo municipal de profissionalização da gestão pública”, declarou a vice-prefeita. Explicou ainda que no exercício da secretaria interina, pode constatar a qualidade e o comprometimento da equipe de saúde do município, “percebendo na atual secretária a necessária competência técnica e habilidades de gestão para ocupar o comando desta secretaria fundamental do município”. Por sua vez, a nova secretária interina agradeceu a confiança do Executivo Municipal e se colocou a disposição de todos os coordenadores da saúde para ouvir suas demandas.

Perfil

Talita Schmidt é graduada em enfermagem com ênfase em Saúde Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Especialista em Emergências Clínicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Gestão do Trabalho e Educação em Saúde pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina. Atuou como enfermeira assistencial em Pronto Atendimento e coordenou a Atenção Primária em Saúde, sendo, atualmente, enfermeira assistencial em Atenção à Saúde Materno-infantil e Coordenadora da Policlínica Municipal.

Desafios

A secretária e toda sua equipe, tendo em vista o aumento dos casos de infectados pelo coronavírus no município, tem pela frente o desafio da continuidade do enfrentamento à pandemia.