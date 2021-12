Enfermeiros das ESFs de Mafra passam por capacitação em ostomia

Aconteceu na última sexta-feira, dia 26, no SENAC uma capacitação para os enfermeiros responsáveis pelas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Mafra. A capacitação foi dada pelo enfermeiro Ricardo Iankoski – Estomaterapeuta da empresa responsável pelo fornecimento de insumos dos ostomizados no Estado e Santa Catarina que abastece o município que hoje conta com 42 usuários cadastrados.

Para a coordenadora da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, Angelita Nigrin, “a capacitação é de suma importância para os enfermeiros das Unidades de Estratégia de Saúde da Família, os enriquecendo com mais conhecimento sobre ostomas para que possam atender de forma qualificada estes pacientes quando chegarem às unidades de saúde, dando o devido suporte necessário aos usuários”.

Além dos enfermeiros, a capacitação contou com a presença de Dayana Grein – representando a regional de saúde, Marcial José Przybyela – Presidente da AMO, do secretário da pasta – Plínio Saldanha e do secretário de administração – Adriano José Marciniak.

Ostomia

Pessoa ostomizada é a pessoa que em virtude de um trauma ou doença teve seu trânsito intestinal ou urinário desviado por meio de uma cirurgia. Após a cirurgia a pessoa passa a eliminar as fezes ou urina através de um orifício artificial no abdômen, chamado de ostoma. O ostoma pode ser feito de forma planejada ou de emergência, podendo ser temporário ou definitivo.

Mafra conta com a Associação Mafrense da Pessoa Ostomizada – AMO que atende a pessoas com ostomia intestinal, urinária ou com fístulas. O ostomizado é considerado uma pessoa com deficiência física e tem seus direitos garantidos legalmente.

