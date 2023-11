Entidades unidas realizaram evento alusivo ao “Dia Mundial do Diabetes”

O último sábado, 11, a Praça do Fórum (Ben. Pedro Kuss), das 9 às 15 horas, contou com stands para atendimento à população para realização de diversas atividades relativas à saúde e bem-estar dos munícipes: teste de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, orientação para portadores de diabetes, aulas coletivas, sorteio de diversos brindes, apresentações artísticas, avaliação física, reparo gratuito de óculos e espaço para orientações com nutricionistas.

Essa ação ofereceu atendimento de equipe multiprofissional para a população participante no evento alusivo ao “Dia Mundial do Diabetes celebrado em 14 de novembro”.

A organização do evento ficou a cargo do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Liga Acadêmica de Oftalmologia da Universidade do Contestado (LAOFTUNC) e Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Saúde, contando com o apoio das seguintes entidades: Amplamed, Mig, Academia Aquarium, Kodak, Anaclin, Cedup e Canal C.

Dados dos atendimentos

A população compareceu ao local e pode aproveitar dos serviços oferecidos, sendo todos gratuitos. Acompanhe na tabela abaixo o que foi realizado durante o evento.

– 40 avaliações físicas

– 42 avaliações com nutricionistas

– 131 aferições de pressão arterial

– 230 testes de glicemia

– 240 testes de visão

Total: 683 atendimentos.