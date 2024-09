Entrevista com Santo Fole, que estará em Mafra neste mês de setembro

Natural de Irati, na região central, Paulinho Pezak inclui gírias do estado em situações inusitadas, como em conversas da família real. Na Copa do Mundo, dublagens de jogadores com sotaque do interior viralizaram.

“Tanto a voz quanto o sotaque e os assuntos, é tudo o que a gente viveu a vida toda no interior do Paraná. A Tia Bete é aquela ‘vózinha’ que a gente conhece, ou vizinha da vó, ou a tia… São personagens que vêm prontos. Eu enxergo nas celebridades uma pessoa de Irati e dou vida pra elas”. Segundo Paulinho, o nome do canal remete ao acordeon, uma das paixões do dublador, que também é musicista. Fole é o nome de uma peça do instrumento. Já a palavra santo, representa a ligação espiritual que o artista diz ter com o acordeon.

Dos memes às dublagens, o canal começou como uma página de humor, em 2016, segundo o Paulinho. Memes sobre o interior do estado se misturavam em conteúdos sobre acordeon, gaita e sanfona. Gradativamente as piadas ganharam o apoio da voz do artista, e as dublagens logo entraram em cena. Durante a Copa do Mundo de 2022, por exemplo, o canal fez muitas dublagens de jogadores das seleções participantes. Os vídeos reúnem milhares de curtidas e compartilhamentos.

No Instagram, o canal tem quase meio milhão de seguidores. No YouTube, são 126 mil inscritos – lá, além das dublagens, o público também acompanha as apresentações musicais de Paulinho e amigos no quadro Santo Fole Sessions.

O artista contou que antes de se dedicar ao Santo Fole, sempre teve forte ligação com a música, fazendo apresentações ao redor do Brasil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as experiências musicais, ele fez parte de um grupo de baile chamado Talagaço, cantando e tocando músicas tipicamente sulistas.

“Comecei na musica através de CTG, o Centro de Tradições Gaúchas. Entrei para dançar, mas aí o pessoal viu que eu não levava muito jeito pra dança… foi meio que me incentivando bastante para outra coisa, sabe? Então eu tive um incentivo forçado pra trocar a dança pela música, e deu certo”, lembrou.

Das piadas aos negócios

Ao passo em que o Santo Fole cresceu e começou a chamar a atenção nas redes, Paulinho viu a oportunidade de levar a marca para espaços além da internet.

Assim nasceram o Boteco Santo Fole e o Espaço Santo Fole, empreendimentos gastronômicos e de lazer que são tocados por Paulinho e pela esposa Patrícia Glinski, em Irati.

Os locais, especialmente o boteco, carregam o regionalismo do Paraná e a essência do canal no cardápio, nas atrações musicais e até nas paredes, com muitos itens decorativos da cultura paranista e sulista.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No boteco, Paulinho também mantêm vivas as raízes de instrumentista, cantor e compositor e rotineiramente faz shows musicais, sempre um pouco de comédia.

“Não tem como fazer só humor ou só a música. No Santo Fole caminham os dois juntos. Às vezes quando eu quero falar alguma coisa séria o povo dá risada por causa da voz, lembra das coisas… Então tem que andar o humor junto com a música sempre”.

BOTECO COM SANTO FOLE

Show de humor seguido de bailão. Um dos maiores dubladores cômicos do Brasil e Banda Santo Fole.

QUANDO: 21/09/2024 (sábado)

HORÁRIO: Abertura dos portões às 20h / Show de humor às 21h seguido do baile

LOCAL: Espaço ÁLAMOS – Alto de Mafra.

ANTECIPADOS ONLINE: www.ticketcenter.com.br

ANTECIPADOS INGRESSO FÍSICO: Inove Tintas em Mafra e Rio Negro.

ANTECIPADOS MESAS: Restaurante Álamos das 10h às 16h.

INFORMAÇÕES: (47) 99162-6305 / (47) 99986-2104

CONHEÇA E ACESSE: @santofole e o site www.santofole.com.br