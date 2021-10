Equipe da Saúde de Mafra e CAPs no projeto IdeiaSUS

O Secretário de Saúde de Mafra, Plínio Saldanha esteve junto com as equipes do Caps e Atenção Básica para reunião de Curadoria das ações de visita domiciliar compartilhada em saúde mental com a FIOCRUZ. O Projeto ganha impulso com a curadora Vanderleia Pulga, da Universidade Federal da Fronteira Sul e equipe do Projeto IdeiaSUS.

A reunião teve objetivo de alinhar as ações, verificar os avanços, levantar as dificuldades e planejar o seguimento da experiência. Lembramos que Mafra foi um dos quatro municípios do Brasil selecionados para receber esse acompanhamento. Como resultado a experiência será relatada no capítulo de um livro e um vídeo com previsão de lançamento em 2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -