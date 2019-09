Equipe de saúde bucal da ESF CAIC leva teatro lúdico-educativo para crianças

Chamar e manter a atenção de crianças sobre cuidados com a saúde bucal tem sido tarefa agradável para a equipe de saúde da ESF CAIC, que leva a prevenção e os cuidados com higiene bucal aos pequenos por meio de teatro de fantoches. Segundo o dentista da unidade, Charles Rauen, os índices de doenças bucais, principalmente de cáries, são elevados e essas atividades lúdicas servem de reforço no aprendizado.

DINÂMICA

Mensalmente esta atividade é levada a uma escola que está dentro do raio de atendimento da ESF. Já realizaram para as turmas do jardim do CEM Beija-flor e da EMEF Amola Flecha e CEI Vila Olsen. “Se trata de um projeto de prevenção de problemas de saúde bucal através da ludicidade. Vamos até as escolas e apresentamos o teatro que desenvolvemos: Dentinho e os seus Super Amigos”, explicou o dentista. Este projeto de atividade continuada é integrado a visitas periódicas nas escolas, com orientações de higiene bucal e escovação dental supervisionada.

PEÇA E ELENCO

A peça conta a história do “Dentinho” que vive na boca do personagem “Joãozinho” que acaba relaxando com sua saúde bucal, deixando uma “Bruxa malvada da preguiça” tomar conta de sua boca e criar suas “Bactérias do mal” que deixam o dentinho doente, precisando contar com a ajuda do dentista e dos “Super amigos: Super Pasta, Super Escova e o Amigo Fio Dental” para salvá-lo.

Faz parte do elenco do teatro a equipe multiprofissional da ESF CAIC composta por odontologia, enfermagem e agentes comunitárias de saúde.