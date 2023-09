Equipes da Celesc trabalham para reestabelecer a energia na região

A Celesc informa que por conta do ciclone extratropical que se formou na segunda-feira (04) e que atingiu o planalto norte do estado, mais de 17 mil unidades consumidoras ficaram sem energia no momento da passagem do ciclone. Ao todo, 20 equipes leves (camionetes) e 4 pesadas (caminhões), atenderam diversas ocorrências e restabeleceram a energia nas regiões de Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Santa Terezinha, Major Vieira, Monte Castelo, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Irineópolis e Porto União.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta terça-feira (05), 5 mil UCS continuam sem energia, sendo o município de Canoinhas o mais afetado. No momento, a Celesc está com 450 ocorrências abertas e não mede esforços para atender a todos o mais rápido possível. Equipes extras estão vindo de Itajaí, Joinville, Videira, São Bento do Sul e Lages para ajudar na recomposição da energia até o final do dia.

Mesmo sem energia elétrica, por segurança, considere a rede energizada e mantenha-se a uma distância segura dos fios de energia.

Lembre-se de registrar a falta de energia na sua unidade consumidora, para que equipes da Celesc possam realizar o atendimento.

Em casos de falta de energia elétrica, o consumidor pode informar a Companhia de forma rápida e prática pelo aplicativo Celesc, disponível na App Store (http://bit.ly/appCelesciOS) e no Google Play (http://bit.ly/appCelescAndroid), ou no telefone 0800 048 0196, ou pela Agência Web no site www.celesc.com.br.