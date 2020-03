Escola Agrícola de Mafra completou 23 anos de funcionamento

A Escola Agrícola Municipal “Prefeito José Schultz Filho” completou na ultima terça-feira, dia 3 de março, 23 anos de funcionamento. Localizada na Fazenda do Potreiro, atende alunos filhos de produtores rurais moradores na área rural do município e filhos da população urbana de vários bairros, além de outros Municípios como Itaiópolis e Rio Negro. Atualmente estudam na unidade cerca de 170 alunos, que frequentam do 6º ao 9º ano, em período integral.

A Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho foi criada através da Lei Municipal nº 1528, de 28 de novembro de 1988. No ano de 1989 foi iniciada sua construção através de convênio com o Ministério da Educação – MEC/FNDE. Somente em setembro de 1996 foi inaugurada, parcialmente acabada. Muitas providências precisaram ser tomadas nos meses de janeiro e fevereiro de 1997 para que a Escola pudesse vir a funcionar. No mês de fevereiro de 1997 foi realizado o Teste de Seleção com os alunos inscritos. No mesmo mês foram efetivadas as matrículas dos alunos aprovados no referido teste. No dia 03 de março de 1997 aconteceu a aula inaugural com a presença dos alunos, pais, autoridades, professores e funcionários. Neste mesmo dia foi constituída a APP e eleita a primeira diretoria.

REIVINDICAÇÃO DA COMUNIDADE

A Escola Agrícola era uma reivindicação da comunidade, principalmente do segmento ligado às atividades agropecuárias. O primeiro diretor da Escola Agrícola foi o Senhor Edilberto Ozanam Ferreira. Atualmente a gestão da escola está a cargo de Jefferson José Bauer.

Administrada e custeada pela Secretaria Municipal de Educação, oferece as séries finais do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com as disciplinas obrigatórias da base curricular comum e quatro disciplinas na área técnica como: Práticas Agrícolas, Práticas Industriais, Práticas Gerenciais e Zootecnia.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

A escola desenvolve projetos como de bovinocultura de leite, suinocultura, cunicultura, ovinocultura, trilha ecológica, compostagem, horticultura, olericultura, fruticultura, jardinagem e mecanização, além de outros utilizados no processo pedagógico.