Escola Agrícola de Mafra conquista única vaga para etapa final do Projeto “Verde é Vida”

A Escola Agrícola “Prefeito José Schultz Filho”, conquistou a única vaga disponível para a região, no projeto Verde é Vida, da Afubra e representará o município de Mafra, no próximo ano, durante a ExpoAgro em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A escola participou da 2ª etapa (classificatória) em Itaiópolis, na última quarta-feira, dia 3, concorrendo com outras escolas dos municípios de Rio Negro, Piên, Itaiópolis e Canoinhas, depois de passarem pelas fases classificatórias.

O projeto vencedor foi “Diversificação do uso de produtos agrícolas – laranja”, defendido pelas alunas Eliane Washington Oder e Kamili Gabrieli Jungles. Foi desenvolvido pelo professor de Práticas Industriais, Jones Vlademir P. Deolindo, com o apoio dos demais professores das disciplinas técnicas e de todos os alunos da escola. A direção deu ênfase à cultura da laranja, extremamente comum e presente na maioria das casas mafrenses.

DERIVADOS

O projeto apresentou diversos produtos derivados da laranja, desde folhas e cascas desidratadas, utilizadas para infusões e nebulizações, até o albedo desidratado, utilizado para a produção da pectina caseira, apresentada nas formas em gel e desidratada (matéria prima para geleias e utilizada como agente saciador da fome em dietas de emagrecimento). Também foram produzidos, gomos de laranja cristalizados, casquinha desidratada cristalizada e açúcar aromatizado e estão em processo de produção o suco engarrafado pasteurizado, além do doce tipo S chmier. O resíduo gerado (mínimo) é utilizado na produção de composto orgânico.

Os trabalhos participantes foram avaliados por Leandro Kummer, técnico agrícola da Cooperalfa; Johnny Fusinato Franzon, engenheiro agrônomo da Epagri; Lenice Beatriz Adamek, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiópolis; Adriano Cembalista, Secretário de Agricultura de Itaiópolis; Edson Szostak, técnico agrícola do banco Sicoob; e Lenita Krul, pedagoga da Prefeitura de Itaiópolis.

DIVERSIFICAÇÃO E MAIOR VALOR AGREGADO

Feliz com o resultado, a equipe de gestão e coordenação declarou que além de propagar a diversificação cultural, a escola busca inovar, incentivar a pesquisa e as descobertas, tendo sempre como foco o aprendizado e a sua aplicação no dia a dia, o que pode gerar novas fontes de renda para as propriedades e agregar valor a produção. “A equipe está de parabéns. Esse trabalho do Verde é Vida mostra o potencial da escola e pode ser considerado como uma parte do aprendizado que os alunos vão levar para a vida”, declarou o diretor Jefferson José Bauer.

Seguindo o mesmo pensamento, o professor Jones Deolindo explicou que a escola não se preocupa apenas com a diversificação na produção agrícola, mas também a diversificação na utilização dos produtos, como no caso da laranja e citando como outro exemplo a mandioca, que se transforma e farinha e em fécula. “Queremos que esse aprendizado se aplique também na área urbana e não apenas no âmbito das propriedades rurais”, afirmou.

As alunas Eliane e Kamili disseram ter ficado muito felizes com a conquista do 1º lugar. “Foi uma honra apresentar o trabalho e uma oportunidade muito grande de descobrir coisas novas”, declararam.

APRENDIZADO PARA A VIDA

A Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou os professores, alunos e equipe gestora da Escola Agrícola pelo projeto, pela participação e pelo empenho. “Isso contribui não somente para o aprendizado na vida escolar e também para a vida do aluno. Na escola ações e projetos como esses que fazem o diferencial e ajudam a elevar a qualidade da educação proposta e realizada pelo município”.