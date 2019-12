Escola Agrícola de Mafra é homenageada pela Câmara

A Escola Agrícola é uma escola do campo e atende 150 alunos do 6° ao 9° ano em período integral

Na última terça-feira, 10, a Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Mafra. A homenagem foi entregue devido ao trabalho realizando que amplia o desenvolvimento técnico e prático dos alunos, incentivando e desenvolvendo projetos em prol da sociedade mafrense.

Em 1988, a Escola Agrícola foi criada com o objetivo de oportunizar um ensino de qualidade aos filhos de agricultores e pecuaristas, favorecendo a ampliação do conhecimento técnico e prático para contribuir com o setor. Além disto, um dos pilares da unidade escolar é a formação de cidadãos conscientes de seu papel quando ao uso dos recursos naturais, fomentando a preservação e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município.

Administrada pela Secretaria Municipal de Educação, a escola desenvolve nove disciplinas obrigatórias da Base Comum, e cinco disciplinas da área técnica do ensino fundamental, com pré qualificação em agropecuária. A Escola Agrícola é uma escola do campo e atende 150 alunos do 6° ao 9° ano em período integral, seu funcionamento é de 2ª a 6ª feira das 07h45min às 16h45min, conta com 14 professores, 13 funcionários, um estagiário, uma coordenadora e um Diretor. Está localizada na localidade da Fazenda do Potreiro.

Em março de 2019, a escola representou toda região norte catarinense por meio do projeto Verde é Vida na Expoagro 2019. O evento foi realizado em Santa Cruz no Rio Grande do Sul. O projeto apresentado foi “O uso diversificado da laranja” desenvolvido pelos alunos da escola na disciplina de Praticas Indústrias, que aborda assuntos voltados ao pequeno produtor e agricultura familiar.

Anualmente a escola vem abrindo suas portas para outras escolas do município e região para que conheçam e possam explorar os recursos e projetos lá disponíveis e desenvolvidos. Recentemente, ocorreu o 6° dia de campo com objetivo de divulgar seus projetos e mostrar as atividades desenvolvidas voltadas a formação técnica e educação ambiental.

O diretor Jefferson Bauer agradeceu a equipe composta por todos os funcionários e os professores. Para ele, o Agrícola sempre teve um grande potencial e que a equipe está dando continuidade ao projeto de escola no campo.

“A Escola Agrícola tem uma nova dinâmica, não competimos com nenhuma escola. Trabalhamos para desenvolver nossa região agrícola. Nosso objetivo é mostrar o potencial dos nossos alunos”, enfatizou.