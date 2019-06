Escola Agrícola desenvolve projeto de Educação Ambiental

A Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho está desenvolvendo, durante todo o ano letivo, o projeto de Educação Ambiental, que tem por objetivo despertar nos alunos, nos funcionários da Escola e na comunidade em geral, o interesse em colaborar com o processo de conservação do meio ambiente, garantido assim uma melhor qualidade de vida para todos. Ele visa ainda modificar, de forma significativa, o modo de pensar e as posturas individuais, familiares e coletivas para a construção de um mundo melhor.

O projeto se desenvolve em forma de gincana entre as turmas, para que todos se envolvam e participem de maneira efetiva e motivada, melhorando também o relacionamento das turmas. A gincana constará de várias atividades de arrecadação de recicláveis como garrafas pet ,latas (para venda), lacres para aquisição de cadeiras de roda (despertando a sensibilidade e solidariedade que faz parte do projeto valores), óleo de cozinha (para destinação à Afubra, dentro do projeto verde é vida), sementes (para o projeto Verde é Vida), além do desenvolvimento da horta escolar (para trabalhar no projeto da alimentação saudável). O projeto envolve ainda a sensibilização do público – pais, alunos, professores e comunidade em geral – e ainda a organização de caixas nas salas para separação de papéis para uso na oficina de papel reciclável.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Ainda dentro do projeto a escola realizou, em junho, a Semana do Meio Ambiente, com apresentações artísticas – música, poesias, acrósticos, teatro, entre outros, com temas relativos ao meio ambiente – palestras, concurso de redação, apresentação de documentário sobre Chico Mendes e do filme “O menino que descobriu o vento”, além da confecção de mascotes para cada turma. Também constam das metas do projeto o plantio de mudas nativas (de março a junho e em setembro) e distribuição de mudas (em setembro e no dia de campo).

Conforme explicações da professora de Ciências e idealizadora do projeto, Silvana Lourenço Nunes, ele é interdisciplinar e conta com a participação de toda a equipe da escola. Com ele, espera criar condições favoráveis para garantir o envolvimento e participação de todos (escola, família e comunidade), utilizando-se para isso de múltiplas ações que visam melhorar a qualidade de vida e orientar o uso racional dos recursos e serviços que a natureza nos dispõe.