Escola Beija-Flor se destaca na 8ª MOCISC e conquista 1º lugar na categoria Ensino Fundamental

O CEM Beija-Flor conquistou o primeiro lugar na categoria do Ensino Fundamental, na 8ª Mostra Científica da Região do Contestado – MOCISC, com o projeto “PPP a identidade da escola”. O evento aconteceu na última quinta-feira, 3 de outubro, na Universidade do Contestado, com a presença de escolas particulares, municipais e estaduais de Mafra e São Bento do Sul. A Mostra reuniu a apresentação de em média 60 trabalhos em todas as etapas. O projeto de Mafra vai ser defendido na etapa final, que acontecerá no dia 26 de outubro, na Universidade do Contestado, campus de Porto União.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A gestora do CEM Beija-Flor, Luciana Steffens falou do orgulho e emoção pela conquista. “É o resultado do trabalho de toda a escola”, afirmou parabenizando ao envolvidos, em especial a professora Fabiane Koch, aos coordenadores Cristiane Gramlich e Valmor Mello e as alunas que apresentaram o projeto, Rayane Paola da Costa Silva e Iasmim dos Reis Caetano Silva. Ela enfatizou ter sido a primeira vez que a escola conquista essa colocação e atribuiu a vitória a todos, professores, alunos, direção, coordenação, funcionários e parceiros. “Com o apoio de todos podemos fazer grandes transformações. Queremos ver a escola cada vez melhor e a comunidade cada vez mais valorizada”, declarou.

ESTUDAR VALE A PENA

A aluna Rayane Paola da Costa Silva, uma das defensoras do projeto na MOCISC disse que foram à Mostra com a intenção de participar e que ficou muito emocionada e feliz pelo resultado obtido. “Não achei que ganharíamos porque eram muitos trabalhos interessantes e importantes competindo”, afirmou falando da sua surpresa e emoção ao ouvir o resultado. “Valeu a pena o estudo”, concluiu.

A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini parabenizou as escolas e aos alunos participantes e principalmente o CEM Beija-Flor pela conquista do 1º lugar na categoria Ensino Fundamental. “Obrigada por bem representarem a educação do município de Mafra. Vocês refletem o ensino que recebem em suas escolas, o que nos deixa muito orgulhosos. Parabéns a todos os envolvidos e que permaneçam assim, engajados, pois o mundo espera de vocês iniciativa, participação e cooperação”, declarou.

PPP A IDENTIDADE DA ESCOLA

O projeto foi iniciado no ano letivo de 2018 com alunos do Ensino Fundamental, com o intuito de trabalhar à importância do Plano Político Pedagógico na escola. Ele discutiu a importância do PPP como instrumento de gestão democrática da escola pública e para a organização escolar como construção coletiva, que deve levar em consideração a história e culturas de toda comunidade, refletindo sua realidade. Conforme o projeto, o trabalho apresentou resultados bem satisfatórios, tanto na prática quanto no ensino, apresentação e envolvimento dos alunos. “A comunidade escolar pôde entender que, sendo parte da execução elaborando o PPP, os fez valorizar o ambiente escolar, pois sentiram-se parte do mesmo de forma mais aprofundada”.