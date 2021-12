Escola Beija-Flor se destaca no Projeto Escola da Arteris

Foi a única escola de Santa Catarina a ser premiada

O CEM Beija Flor recebeu Menção Honrosa pela participação no Projeto Escola de 2021, desenvolvido pela Arteris Planalto Sul, dentro do Projeto Escola, sendo a única representante de Santa Catarina premiada por sua atuação em iniciativas de promoção a um trânsito mais seguro e classificando-se entre as cinco escolas que mais postaram atividades no Estado.

De Mafra participaram também do projeto, o Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA, Centro de Educação Infantil Municipal Comecinho de Vida, Escola Municipal de Educação Básica Avencal São Sebastião, Escola Municipal de Educação Básica Evaldo Steidel e a Escola Municipal de Educação Básica Mário de Oliveira Goeldner.

Como premiação, a escola recebeu um HD externo de 1tb, a coordenadora do projeto, Jaqueline Schultz ganhou um fone de ouvido para a escola e as professoras das turmas da Educação infantil e primeiros, segundos e terceiros anos do fundamental receberam certificados de participação.

Educando para a vida

O Executivo Municipal parabenizou o CEM Beija Flor e as demais escolas pela participação no Projeto Escola da Arteris. A Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning disse estar orgulhosa pelo desempenho das escolas mafrenses. “Ficamos muito felizes por ver o trabalho que vem sendo realizado com nossos alunos, educando-os para a vida. Parabéns a todas as participantes, em especial a Beija Flor pela conquista”, declarou.

Paz no trânsito

O Projeto Escola é um programa contínuo, que há 20 anos fomenta a educação e o engajamento de professores e estudantes de todo o Brasil, investindo na conscientização como o melhor caminho para a paz no trânsito. Neste ano foram premiadas 1 Escola Destaque e 4 Menções Honrosas, das 51 escolas dos municípios que ladeiam a rodovia BR 116, ativas no Projeto Escola Arteris.