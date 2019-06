Escola Campo da Lança arrecada tampinhas para campanha de castração de animais de rua

Alunos da EMEF Campo da Lança realizaram durante o primeiro semestre deste ano, a arrecadação de tampinhas plásticas para campanha de castração, alimentação e cuidados em geral dos animais de rua. O resultado dessa ação, que envolveu cerca de 140 alunos e suas famílias, somou cerca de 5 mil tampinhas, que foram entregues na última terça-feira, dia 25, para o Grupo Amor Vira Lata, de Mafra.

A campanha faz parte do tema “Criança Consciente”, dentro do projeto “Regatando virtudes e valores na escola”, que visa oportunizar ao educando a conscientização de que deve sempre fazer o bem e agir corretamente para um futuro com relações mais amigáveis, solidárias e felizes.

A visita do Grupo Amor Vira Lata movimentou a escola no período vespertino. “Foi muito legal, alegre e divertido”, explicou a gestora Daiane Ruthes Jusviack. “Considero uma ação de grande importância, trazer para as escolas esse tipo de atividade, que trabalha o humano, o amor e o respeito, o respeito a vida a ao planeta em que vivemos”, declarou. Ela lembrou que a campanha iniciou no ano passado já tendo sido entregue uma leva de tampinhas. Segundo ela o projeto quer dar significado à existência humana e fazer com que sua passagem por este mundo seja cheia de boas ações. “Apostamos nesta geração que está dentro de nossas salas de aula hoje, por isso desejamos e trabalhamos por um mundo melhor”, declarou.