Escola Campo da Lança incentiva isolamento social com mensagens de encorajamento e carinho

A equipe de professores, funcionários e gestão da escola Municipal de Ensino Fundamental Campo da Lança realizou um trabalho motivacional, de encorajamento e de fortalecimento, mas ainda destacando a importância de se respeitar o isolamento social. Em animação, através de cartazes demonstraram todo o carinho para com os alunos e a suas famílias, com frases dizendo que esperam que todos estejam bem, que estejam se cuidando e explicando que agora é o momento de todos cuidarem da saúde.

Deixando claro o quanto estão com saudades dos alunos e que em brevê tudo isso vai passar e logo todos se reencontrar, sugeriram que, enquanto esse momento não chega eles aproveitem para aprender coisas novas. “Juntos vamos sair dessa. Fique em casa”, aconselham.

A tarefa foi realizada de forma conjunta, mas separadamente, cada um em sua casa. A gestora Daiane Ruthes Jusviack elaborou o texto, separou em frases e enviou para o grupo da escola. “Todos abraçaram a ideia com muito carinho”, declarou a gestora, que explicou que o objetivo é estar próximo à comunidade neste momento difícil, mostrando que a escola se preocupa com cada um. “É o fortalecimento do vínculo entre escola e a família”, declarou.

