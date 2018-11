Escola Campo da Lança realizará Festa da Família neste sábado

A EMEF Campo da Lança realizará neste sábado (25), no pátio da Igreja Senhor Bom Jesus, no Km 9, a “Festa da Família”. Além de reunião com a gestora da escola, as famílias poderão assistir à apresentação cultural feitas pelos próprios alunos e receber as avaliações dos filhos.

Também esta programada palestra com Dr. Sidney Schlossmacher, sobre o tema “Família e Escola Caminhando Juntas”. Haverá ainda gincana com pais e filhos e piquenique. Segundo a direção da escola “será uma tarde de confraternização entre as famílias e todas serão bem vindas”.

EVALDO STEIDEL E COLÔNIA RUTHES

A EMEB Evaldo Steidel realizou ontem o “Dia da Família na Escola” e hoje, 25, a EMEB Colônia Ruthes fará evento similar no Acampamento Muriah, com o tema “A família nosso bem mais precioso”. Nesse dia os pais participação de palestra com Dr Sidney Schlossmacher e de diversas brincadeiras junto com os filhos.