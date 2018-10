Escola cria avenida “Mario de Oliveira Goeldner” no pátio interno e trabalha diariamente noções de trânsito

A EMEB Mário de Oliveira Goldner, escola municipal de ensino fundamental está trabalhando o trânsito de forma inusitada. Criou uma avenida própria no corredor da escola, devidamente pintada com faixas para pedestres e sinalizada com placas de “Pare” e “Devagar”, ou “trânsito de pedestres”, como forma de educar para o trânsito.

A via, denominada avenida Professor Mario de Oliveira Goeldner foi pintada nos corredores que ligam as salas de aula ao refeitório. “Ficou alegre, com as informações necessárias para um trânsito seguro e os alunos estão aprendendo a respeitar a vida, seja enquanto motoristas ou pedestres”, afirmou o gestor da unidade, Ricardo Bergamini.

Além das leis gerais de trânsito, as crianças formaram uma guarda mirim, que fiscaliza o comportamento dos condutores de veículos que os trazem para a escola e também o comportamento dos alunos /colegas dentro da escola e na avenida, quanto ao respeito a essas leis.

Segundo Bergamini, participando das ações dentro da escola, os alunos conscientizam-se de que pedestres e motoristas fazem parte do trânsito, por isso devem respeitar a faixa e todas as sinalizações.

AUTONOMIA PARA A VIDA

A professora Patrícia Martins, que trabalha com alunos com necessidade especiais explicou que para eles “entender sobre trânsito é importantíssimo, até mesmo para sua segurança”. Eles pesquisaram as placas e seus significados e as confeccionaram para uso na escola. “Nós trabalhamos o cotidiano dos alunos buscando a autonomia deles para a vida”, concluiu.

A professora Elenita Schafascheck Kornaski disse que para começar a desenvolver o trabalho com o trânsito, iniciou pelos meios de transportes, incluindo o auxilio dos pais para a fabricação dos mesmos. “Trabalhamos a interpretação das placas de sinalização e a necessidade de sua obediência, bem como as leis de trânsito”, explicou.

Sobre a importância do tema destacou que o objetivo é a conscientização. Com a formação da PMMG Mirim – Polícia Mirim Mario Goeldner eles se transformaram em fiscalizadores mirins e como tarefa, deveriam registrar e contar para turma, uma multa de infração aplicada por eles aos pais ou aos motoristas que os transportam, ou mesmo como pedestres. “Eles relataram que multaram os pais por várias infrações, desde uma mãe, por não dar a mão ao filho na hora de cruzar a rua. Assim eles começam a se sentir importantes e responsáveis pela segurança da família. Isso é fazer parte da sociedade, é ser cidadão”, declarou.

O aluno Cassiel Padilha Strobel, de seis anos disse que aprendeu muitas coisas e que, no futuro, também vai respeitar as leis de trânsito. “Aprendi que temos que respeitar as placas e as regras de trânsito e que não posso correr quando for motorista”, declarou.

SEMANA DO TRÂNSITO

A Semana do trânsito foi instituída, segundo o Contran, com o objetivo de envolver diretamente a sociedade nas ações e propor uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

Conforme explicações do gestor do Mario Goeldner, as ações desenvolvidas durante a semana o trânsito deverão se repetir diariamente, uma vez que a “Avenida” vai permanecer no meio da escola por muito tempo e que inclusive já está sendo visitada por crianças de outras escolas. “Será um aprendizado e uma vivência cotidiana que refletirá positivamente, tanto no presente – pois essas orientações chegarão às famílias, através dos alunos – quanto no futuro, quando estes mesmos alunos forem os motoristas”, declarou.