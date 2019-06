Escola de Gestão: uma prática democrática e fortalecedora

Há cerca de quatro anos a Secretaria Municipal de Educação de Mafra desenvolve a “Escola de Gestão”, voltada ao aprimoramento e fortalecimento das funções da equipe de gestão das escolas. As aulas iniciaram em março deste ano e contam com cerca de 30 participantes, que semanalmente (todas as segundas-feiras) reúnem-se na própria secretaria para refletir sobre legislação, instruções normativas e o funcionamento das políticas educacionais que dizem respeito a documentos oficiais que regem a educação brasileira.

A Escola de Gestão tem o objetivo de potencializar as competências necessárias ao trabalho e democratizar a escolha da equipe por meio de um processo mais amplo e qualitativo. Para participar da escola de gestão é preciso atender ao requisito de ser funcionário efetivo da educação. Lá eles recebem informações sobre temas que são vivenciados no dia a dia de uma escola, como os documentos norteadores da educação brasileira, a gestão orçamentária, clima organizacional e gestão de conflitos, segurança e tecnologias digitais, entre outros.

PREPARAÇÃO PROFISSIONAL

Segundo explicações da secretária Estela Maris Bergamini Machado, a importância da Escola de Gestão está no fato de preparar profissionais que atuam na educação para que, quando em cargo de gestor, possam enfrentar as diversas situações/problemas que surgem no cotidiano e que muitas vezes não são percebidas quando se está em uma função especifica, como um professor em sala de aula.

Lembrou da necessidade de buscar novas lideranças, com visão democrática, com conhecimento da legislação e atitudes positivas em relação às possíveis situações que diariamente se deparam os gestores em suas escolas, como de tratamento com funcionários, de problemas estruturais, pedagógicos e de relacionamento criança/escola/família.

EXPERIÊNCIA REVELADORA

A experiência com a Escola de Gestão está sendo muito importante para a professora Carla Cristina Pinto Wosciechovki, do 4º ano da EMEB Mario de Oliveira Goeldner e que já foi gestora do CEM Anjo da Guarda. “Participar do curso de gestão é muito bom, porque estou enriquecendo o meu conhecimento pessoal – como trabalhar a parte humana e a pedagógica – bem como conhecendo a parte administrativa (burocrática) da gestão. Fui gestora durante um ano e meio e se tivesse realizado um curso como este teria resolvido muitas questões de maneira diferente e acredito que com resultados bem melhores”, declarou, agradecendo a oportunidade de poder participar do curso.

Para a coordenadora escolar do CEM Anjo da Guarda, Michele Patrícia Selonke Nunes, a Escola de Gestão está sendo maravilhosa, funcional, dinâmica e objetiva. “Todas as dúvidas que a gente tem quanto a questão burocrática da gestão estão sendo sanadas”, declarou explicando que o repasse de informações está sendo feito por especialistas em cada área, que podem sanar todas as dúvidas. Sobre o seu crescimento profissional declarou que está sendo muito importante, pois já está usando os conhecimentos para auxiliar ainda mais a direção da escola, mesmo como coordenadora pedagógica.

FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DO GESTOR

Conforme explicações da secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado, a Escola de Gestão trabalha o fortalecimento da autonomia do gestor. “Liderar é um ato desafiador. O líder precisa ter conhecimento sobre Educação e compreender o seu funcionamento para que possa ser um verdadeiro agente de mudanças”, declarou.

Ao final da capacitação cada participante deverá apresentar um Plano de Gestão, mostrando a sua forma de gerenciamento da escola.