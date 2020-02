Escola do São Lourenço completa 90 anos

Compartilhar no Facebook

Na próxima terça-feira (3), a Escola Municipal de Ensino Fundamental “São Lourenço” completará 90 anos. Nessas nove décadas de história a unidade passou por muitas transformações, recebeu muitos profissionais e centenas de alunos passaram por seus bancos. A EMEF foi e é responsável por proporcionar a formação integral do educando, não se limitando apenas ao aspecto pedagógico, mas de forma abrangente, em dar ao aluno condições de posicionar-se frente à realidade a fim de transformá-la. Atualmente atende cerca de 250 alunos do 1º ao 9º ano em dois turnos, matutino e vespertino.

A história da EMEF São Lourenço começou no dia 3 de março de 1930, data de sua fundação, sendo então denominada Escola São Lourenço, posteriormente convertida em Escola Reunida São Lourenço, atendendo alunos de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, sob a responsabilidade administrativa estadual, com jurisdição da 8ª Unidade de Coordenação Regional – 8ª UCRE.

Em 1982, recebeu a implantação da Unidade de Pré-Escola, criada pelo poder Executivo de Mafra. Em 1992, passou pelo processo de municipalização do ensino, tornando-se parte da Educação Municipal de Mafra. Em 1990, iniciou o processo de implantação de Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série, sendo consolidada a transformação no ano de 2000, passando a atender alunos das comunidades de São Lourenço, Ribeirãozinho, Campina Konkel, Imbuial, Butiá dos Tabordas e Campo São Lourenço. Em 2005, foi agregada a comunidade de General Brito e, neste mesmo ano, recebeu as séries iniciais da Escola Portão São Lourenço.

A comunidade escolar conta com alunos vindos de localidades próximas, às quais apresentam culturas diferenciadas. Na sua maioria são filhos de produtores rurais, cujas atividades estão relacionadas ao fumo, gado de corte, de leite, aviários, entre outras.

O Executivo Mafrense, por meio da secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, parabenizou a escola “pelos 90 anos dedicados à aprendizagem de todos, agindo como interlocutora na interação social e na busca do desenvolvimento em comunidade”.