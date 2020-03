Escola Evaldo Steidel realiza ações de prevenção em parceria com posto de saúde da localidade

Compartilhar no Facebook

A EMEB Vereador Evado Steidel, da localidade de Saltinho do Canivete, realizou nos dias 4 e 5 de março uma parceria com o posto de saúde da localidade para repassar informações sobre saúde e higiene aos cerca de 150 alunos, do Jardim ao 9º ano.

Na quarta-feira, técnicos do posto realizaram ações como antropometria (pesagem e medição) e ainda fizeram a conferência das carteirinhas de vacinação. Na quinta-feira, o enfermeiro Márcio Fábio da Silva palestrou sobre higiene e sexualidade para alunos do 6° ao 9° ano. Já a enfermeira Cláudia Felczak palestrou sobre higiene para alunos do Jardim ao 5° ano.

A ação em parceria entre educação e saúde foi uma iniciativa do gestor da escola, Julcir Wisovaty Filho, para reforçar aos alunos as várias noções de higiene necessárias no dia a dia, bem como revisar a questão da vacinação das crianças, diante dos quadros de contaminações gripais constantemente noticiados pela imprensa. “A prevenção sempre será uma importante ferramenta para proteção das crianças”, declarou.